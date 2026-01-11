Рейтинг@Mail.ru
Рублев должен раскрыться на Australian Open, считает Ольховский - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:46 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/rublev-2067245715.html
Рублев должен раскрыться на Australian Open, считает Ольховский
Рублев должен раскрыться на Australian Open, считает Ольховский - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Рублев должен раскрыться на Australian Open, считает Ольховский
Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил РИА Новости, что российский теннисист Андрей Рублев должен раскрыться на... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T16:46:00+03:00
2026-01-11T16:46:00+03:00
теннис
спорт
австралия
гонконг
мельбурн
андрей ольховский
андрей рублев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839292666_71:0:1705:919_1920x0_80_0_0_fdb1897ee90baac1538b1baf5c5e05aa.jpg
https://ria.ru/20260107/tennis-2066762743.html
австралия
гонконг
мельбурн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839292666_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8cf51102c3165173da5d43df659808f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, гонконг, мельбурн, андрей ольховский, андрей рублев
Теннис, Спорт, Австралия, Гонконг, Мельбурн, Андрей Ольховский, Андрей Рублев
Рублев должен раскрыться на Australian Open, считает Ольховский

Ольховский: Рублев в хорошей форме, он должен раскрыться на Australian Open

© Фото : сайт АТРАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : сайт АТР
Андрей Рублев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил РИА Новости, что российский теннисист Андрей Рублев должен раскрыться на Открытом чемпионате Австралии, но важно, в какой форме он подойдет к турниру.
Рублев в субботу не смог выйти в финал турнира категории ATP 250 в Гонконге. В полуфинальном матче россиянин проиграл седьмой ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.
«
"В первом матче было много суеты. Но в целом был хороший теннис. Против Музетти был хороший матч, но немного не сложилось. В любом случае Андрей сыграл перед Australian Open, дошел до полуфинала. Это важно. Игра есть. На Australian Open очень важно будет, в какой он физической кондиции подойдет. А Андрей провел хорошую предсезонку, поэтому должен раскрыться на этом турнире", - сказал Ольховский.
Собеседник агентства добавил, что от российских теннисистов можно ожидать хорошей игры на Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.
"От наших ребят можно ожидать чего-то хорошего на Australian Open, судя по той игре, которую они показывают на сегодняшний день. Но очень многое зависит от жеребьевки. Они не в первой восьмерке. Поэтому посмотрим", - отметил экс-теннисист.
Российский теннисист Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рублев одержал первую победу в сезоне
7 января, 16:15
 
ТеннисСпортАвстралияГонконгМельбурнАндрей ОльховскийАндрей Рублев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала