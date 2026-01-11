Рублев должен раскрыться на Australian Open, считает Ольховский

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил РИА Новости, что российский теннисист Андрей Рублев должен раскрыться на Открытом чемпионате Австралии, но важно, в какой форме он подойдет к турниру.

"От наших ребят можно ожидать чего-то хорошего на Australian Open, судя по той игре, которую они показывают на сегодняшний день. Но очень многое зависит от жеребьевки. Они не в первой восьмерке. Поэтому посмотрим", - отметил экс-теннисист.