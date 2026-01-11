Рублев должен раскрыться на Australian Open, считает Ольховский

https://ria.ru/20260111/rublev-2067245715.html
австралия
гонконг
мельбурн
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил РИА Новости, что российский теннисист Андрей Рублев должен раскрыться на Открытом чемпионате Австралии, но важно, в какой форме он подойдет к турниру.
Рублев
в субботу не смог выйти в финал турнира категории ATP 250 в Гонконге
. В полуфинальном матче россиянин проиграл седьмой ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.
«
"В первом матче было много суеты. Но в целом был хороший теннис. Против Музетти был хороший матч, но немного не сложилось. В любом случае Андрей сыграл перед Australian Open, дошел до полуфинала. Это важно. Игра есть. На Australian Open очень важно будет, в какой он физической кондиции подойдет. А Андрей провел хорошую предсезонку, поэтому должен раскрыться на этом турнире", - сказал Ольховский
.
Собеседник агентства добавил, что от российских теннисистов можно ожидать хорошей игры на Australian Open, который пройдет в Мельбурне
с 18 января по 1 февраля.
"От наших ребят можно ожидать чего-то хорошего на Australian Open, судя по той игре, которую они показывают на сегодняшний день. Но очень многое зависит от жеребьевки. Они не в первой восьмерке. Поэтому посмотрим", - отметил экс-теннисист.