Пономарев рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за чемпионство
15:26 11.01.2026 (обновлено: 16:19 11.01.2026)
Пономарев рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за чемпионство
Пономарев рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за чемпионство
Московскому ЦСКА необходимо приобрести двух нападающих для борьбы за золотые медали чемпионата России, сказал РИА Новости бывший защитник "красно-синих" и...
футбол
спорт
владимир пономарев
лусиано гонду
кирилл глебов
российская премьер-лига (рпл)
пфк цска
спорт, владимир пономарев, лусиано гонду, кирилл глебов, российская премьер-лига (рпл), пфк цска
Футбол, Спорт, Владимир Пономарев, Лусиано Гонду, Кирилл Глебов, Российская премьер-лига (РПЛ), ПФК ЦСКА
Пономарев рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за чемпионство

Пономарев: ЦСКА надо приобрести двух нападающих, чтобы бороться за чемпионство

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Московскому ЦСКА необходимо приобрести двух нападающих для борьбы за золотые медали чемпионата России, сказал РИА Новости бывший защитник "красно-синих" и сборной СССР Владимир Пономарев.
Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА и "Зенит" согласовали обмен российского защитника армейцев Игоря Дивеева на аргентинского нападающего "сине-бело-голубых" Лусиано Гонду.
«
"Нужно двоих футболистов вперед, и мы будем бороться за чемпионство. Вот Гонду берут, надо еще парочку человек, которых можно заставить работать по флангам. У нас есть, конечно, бегунок Глебов. Хороший парень. Но его надо правильно использовать. Он выдохнется. Его надо поставить на фланги. Пусть работает там, обыгрывает защитников, создает напряжение. А потом прострел и подачу на ворота. У нас же вообще нет фланговых нападающих. Все почему-то рвутся в центре играть. Но так неинтересно", - сказал Пономарев.
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 30 голов. Лучшими бомбардирами команды являются полузащитники Кирилл Глебов и Иван Обляков, которые забили по пять мячей.
Полузащитник ЦСКА Кисляк иронично сравнил себя с Месси
30 декабря 2025, 23:04
 
ФутболСпортВладимир ПономаревЛусиано ГондуКирилл ГлебовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПФК ЦСКА
 
