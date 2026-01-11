Пономарев рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за чемпионство

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Московскому ЦСКА необходимо приобрести двух нападающих для борьбы за золотые медали чемпионата России, сказал РИА Новости бывший защитник "красно-синих" и сборной СССР Владимир Пономарев.