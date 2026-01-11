Пономарев рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за чемпионство

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Московскому ЦСКА необходимо приобрести двух нападающих для борьбы за золотые медали чемпионата России, сказал РИА Новости бывший защитник "красно-синих" и сборной СССР Владимир Пономарев.
Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА и "Зенит" согласовали обмен российского защитника армейцев Игоря Дивеева на аргентинского нападающего "сине-бело-голубых" Лусиано Гонду.
"Нужно двоих футболистов вперед, и мы будем бороться за чемпионство. Вот Гонду берут, надо еще парочку человек, которых можно заставить работать по флангам. У нас есть, конечно, бегунок Глебов. Хороший парень. Но его надо правильно использовать. Он выдохнется. Его надо поставить на фланги. Пусть работает там, обыгрывает защитников, создает напряжение. А потом прострел и подачу на ворота. У нас же вообще нет фланговых нападающих. Все почему-то рвутся в центре играть. Но так неинтересно", - сказал Пономарев.
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 30 голов. Лучшими бомбардирами команды являются полузащитники Кирилл Глебов и Иван Обляков, которые забили по пять мячей.
