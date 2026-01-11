НБА отстранила защитника "Сакраменто" за стычку

Шрёдеру 32 года. В текущем сезоне он сыграл 31 матч, набирая в среднем 13 очков, делая 3,3 подбора и отдавая 5,7 передачи. Его клуб потерпел поражения в семи последних матчах чемпионата и с восемью победами в 38 матчах идет на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции.