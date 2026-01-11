Рейтинг@Mail.ru
НБА отстранила защитника "Сакраменто" за стычку - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
10:14 11.01.2026 (обновлено: 11:31 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/nba-2067204642.html
НБА отстранила защитника "Сакраменто" за стычку
НБА отстранила защитника "Сакраменто" за стычку - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
НБА отстранила защитника "Сакраменто" за стычку
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отстранила немецкого защитника "Сакраменто Кингз" Денниса Шрёдера на три матча регулярного чемпионата за стычку и... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T10:14:00+03:00
2026-01-11T11:31:00+03:00
баскетбол
спорт
деннис шредер
сакраменто кингз
хьюстон рокетс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895380673_0:137:1026:714_1920x0_80_0_0_5b47f89683bb2fb53ef15082bc5a3d6e.jpg
https://ria.ru/20260110/devis-2067105328.html
https://ria.ru/20260107/rodman-2066639621.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895380673_0:40:1026:810_1920x0_80_0_0_1c80e576484845ec235cef4ba7644538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, деннис шредер, сакраменто кингз, хьюстон рокетс, нба
Баскетбол, Спорт, Деннис Шредер, Сакраменто Кингз, Хьюстон Рокетс, НБА
НБА отстранила защитника "Сакраменто" за стычку

НБА отстранила защитника "Сакраменто" Шредера на три матча за стычку

© Фото : Соцсети спортсменаДеннис Шрёдер
Деннис Шрёдер - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Деннис Шрёдер. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отстранила немецкого защитника "Сакраменто Кингз" Денниса Шрёдера на три матча регулярного чемпионата за стычку и попытку ударить игрока "Лос‑Анджелес Лейкерс" в подтрибунном помещении, сообщается на странице пресс-службы организации в соцсети X.
Встреча в Лос-Анджелесе прошла в ночь на 29 декабря по московскому времени и завершилась победой "Лейкерс" со счетом 125:101. В релизе отмечается, что после завершения игры Шрёдер спровоцировал конфликт в подтрибунном помещении арены.
Энтони Дэвис - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Дэвис пропустит около 6 недель из-за травмы руки, пишут СМИ
10 января, 12:27
Срок дисквалификации отсчитывается со следующего матча "Сакраменто". В ночь на 12 января "Кингз" примут "Хьюстон Рокетс".
Шрёдеру 32 года. В текущем сезоне он сыграл 31 матч, набирая в среднем 13 очков, делая 3,3 подбора и отдавая 5,7 передачи. Его клуб потерпел поражения в семи последних матчах чемпионата и с восемью победами в 38 матчах идет на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции.
Деннис Родман - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Это опасно, Деннис!": как великий американец рванул в КНДР и влюбился
7 января, 07:00
 
БаскетболСпортДеннис ШредерСакраменто КингзХьюстон РокетсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала