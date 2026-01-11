НБА отстранила защитника "Сакраменто" за стычку

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отстранила немецкого защитника "Сакраменто Кингз" Денниса Шрёдера на три матча регулярного чемпионата за стычку и попытку ударить игрока "Лос‑Анджелес Лейкерс" в подтрибунном помещении, сообщается на странице пресс-службы организации в соцсети X.
Встреча в Лос-Анджелесе прошла в ночь на 29 декабря по московскому времени и завершилась победой "Лейкерс" со счетом 125:101. В релизе отмечается, что после завершения игры Шрёдер спровоцировал конфликт в подтрибунном помещении арены.
Срок дисквалификации отсчитывается со следующего матча "Сакраменто". В ночь на 12 января "Кингз" примут "Хьюстон Рокетс".
Шрёдеру 32 года. В текущем сезоне он сыграл 31 матч, набирая в среднем 13 очков, делая 3,3 подбора и отдавая 5,7 передачи. Его клуб потерпел поражения в семи последних матчах чемпионата и с восемью победами в 38 матчах идет на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции.