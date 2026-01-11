Рейтинг@Mail.ru
09:52 11.01.2026 (обновлено: 11:31 11.01.2026)
"Бостон" проиграл "Сан-Антонио" в матче НБА
спорт, деррик уайт, бостон селтикс, индиана пэйсерс, де'аарон фокс, сан-антонио спёрс, келдон джонсон, нба
Баскетбол, Спорт, Деррик Уайт, Бостон Селтикс, Индиана Пэйсерс, Де'Аарон Фокс, Сан-Антонио Спёрс, Келдон Джонсон, НБА
© пресс-служба клуба "Бостон Селтикс"Баскетболисты "Бостон Селтикс"
Баскетболисты Бостон Селтикс - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© пресс-служба клуба "Бостон Селтикс"
Баскетболисты "Бостон Селтикс". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Бостон Селтикс" уступил "Сан-Антонио Спёрс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 100:95 (21:26, 29:29, 23:20, 27:20) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Селтикс" Деррик Уайт, набравший 29 очков. У победителей по 21 очку набрали Де'Аарон Фокс и Виктор Вембаньяма, также дабл-даблы оформили Келдон Джонсон (18 очков, 10 подборов) и Джулиан Шампэйн (12 очков, 13 подборов).
"Бостон" (24 победы, 14 поражений) идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Сан-Антонио" (27-11) располагается на второй строчке за Западе.

Результаты остальных матчей дня:

Энтони Дэвис - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Дэвис пропустит около 6 недель из-за травмы руки, пишут СМИ
10 января, 12:27
 
