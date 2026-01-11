"Бостон" проиграл "Сан-Антонио" в матче НБА

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Бостон Селтикс" уступил "Сан-Антонио Спёрс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 100:95 (21:26, 29:29, 23:20, 27:20) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Селтикс" Деррик Уайт, набравший 29 очков. У победителей по 21 очку набрали Де'Аарон Фокс и Виктор Вембаньяма, также дабл-даблы оформили Келдон Джонсон (18 очков, 10 подборов) и Джулиан Шампэйн (12 очков, 13 подборов).
"Бостон" (24 победы, 14 поражений) идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Сан-Антонио" (27-11) располагается на второй строчке за Западе.
Результаты остальных матчей дня:
- "Индиана Пэйсерс" - "Майами Хит" - 123:99;
- "Детройт Пистонс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 92:98;
- "Чикаго Буллз" - "Даллас Маверикс" - 125:107;
- "Юта Джаз" - "Шарлотт Хорнетс" - 95:150.
Дэвис пропустит около 6 недель из-за травмы руки, пишут СМИ
10 января, 12:27