Медведев посвятил победу в Брисбене первому дню рождения дочери

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев посвятил победу на турнире категории ATP 250 в австралийском Брисбене своей дочери, чей первый день рождения он вынужден был пропустить.
В воскресном финале Медведев обыграл американца Брендона Накашиму со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Для 29-летнего россиянина этот титул стал 22-м в карьере в одиночном разряде. На следующей неделе он поднимется на 12-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
«
"Я хочу посвятить победу своей семье. Они не смогли приехать в Австралию, это слишком далеко, около 23 часов дороги от того места, где я живу, а с двумя маленькими детьми это непросто. У моей дочери был день рождения, когда я был здесь, поэтому я посвящаю победу ее первому дню рождения. Хотя этот трофей немного тяжеловат для нее", - приводит речь Медведева во время церемонии награждения сайт АТР.
Медведев и его жена Дарья воспитывают двух детей. В октябре 2022 года у них родилась дочь Алиса, в январе 2025 года они объявили о рождении второй дочери - Виктории.