Медведев стал победителем турнира в Брисбене
Медведев стал победителем турнира в Брисбене - 11.01.2026
Медведев стал победителем турнира в Брисбене
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 800 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T13:17:00+03:00
2026-01-11T13:17:00+03:00
2026-01-11T19:47:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
спорт, даниил медведев, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
