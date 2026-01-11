Рейтинг@Mail.ru
Медведев стал победителем турнира в Брисбене
Теннис
 
13:17 11.01.2026 (обновлено: 19:47 11.01.2026)
Медведев стал победителем турнира в Брисбене
Медведев стал победителем турнира в Брисбене
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 800 тысяч долларов.
2026
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 800 тысяч долларов.
В финале 13-я ракетка мира Медведев обыграл американца Брендона Накашиму (33-й номер мирового рейтинга) со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут. Счет в личных встречах стал 3-0 в пользу россиянина.
Для 29-летнего Медведева этот титул стал 22-м в карьере в одиночном разряде и первым с октября 2025 года, когда он победил на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате. На следующей неделе россиянин поднимется на 12-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
