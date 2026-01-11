https://ria.ru/20260111/match-2067180856.html
Матч Кубка Англии прервали из-за оказания помощи зрителю
Матч Кубка Англии прервали из-за оказания помощи зрителю - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Матч Кубка Англии прервали из-за оказания помощи зрителю
Матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу между "Челси" и "Чарльтоном" был прерван из-за оказания помощи болельщику, сообщается на сайте лондонского клуба. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
лондон
