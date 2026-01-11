Рейтинг@Mail.ru
Плющенко рассказал о работе с Костылевой - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
09:04 11.01.2026
Плющенко рассказал о работе с Костылевой
Плющенко рассказал о работе с Костылевой
Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева пребывает в плохих спортивных кондициях, сообщил РИА Новости тренер фигуристки Евгений Плющенко. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
спорт, россия, елена костылева (фигурное катание), софья федченко, евгений плющенко
Спорт, Россия, Елена Костылева (фигурное катание), Софья Федченко, Евгений Плющенко
Плющенко рассказал о работе с Костылевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева пребывает в плохих спортивных кондициях, сообщил РИА Новости тренер фигуристки Евгений Плющенко.
В декабре Плющенко прекратил работу с 14-летней Костылевой из-за вмешательства ее мамы Ирины в тренировочный процесс. Фигуристка начала работу с тренером Софьей Федченко, но спустя около двух недель возобновила тренировки у Плющенко.
"К сожалению, Лена сейчас в очень плохой форме, - сказал Плющенко. - До первенства России осталось мало времени, но мы постараемся проделать всю необходимую работу. Потенциал у фигуристки громадный, и нужно продемонстрировать его на все сто процентов".
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Любимый человек": почему Костылева вернулась к Плющенко
8 января, 17:40
 
Спорт Россия Елена Костылева (фигурное катание) Софья Федченко Евгений Плющенко
 
