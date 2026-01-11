https://ria.ru/20260111/futbol-2067179998.html
Салах помог сборной Египта выйти в полуфинал Кубка африканских наций
Сборная Египта по футболу одержала победу над национальной командой Кот-д'Ивуара в матче четвертьфинала Кубка африканских наций, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Салах помог сборной Египта выйти в полуфинал Кубка африканских наций
