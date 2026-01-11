Никто в мире не сможет составить конкуренцию Малинину, уверена Тарасова

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный чемпион мира американец с русскими корнями Илья Малинин является ни на кого не похожим гением и в ближайшие годы станет мировым лидером, радует, что фигуриста тренируют родители, работавшие в Санкт-Петербурге, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.