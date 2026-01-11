Никто в мире не сможет составить конкуренцию Малинину, уверена Тарасова

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный чемпион мира американец с русскими корнями Илья Малинин является ни на кого не похожим гением и в ближайшие годы станет мировым лидером, радует, что фигуриста тренируют родители, работавшие в Санкт-Петербурге, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Малинин в воскресенье стал победителем чемпионата США в Сент-Луисе. Фигурист по сумме двух программ набрал 324,88 балла, опередив призеров турнира - Эндрю Торгашева (267,62) и Максима Наумова (249,16). Спортсмен в четвертый раз стал чемпионом страны. Малинин родился в 2004 году в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших в чемпионатах СССР и России.
«
"Я думаю, что пока никто в мире не сможет составить конкуренцию Илье Малинину и он является уверенным лидером с большим отрывом. Считаю, что он пришел надолго. Это наш гений фигурного катания, и его нельзя ни с кем сравнить. Он ни на кого не похож. И очень приятно, что его тренируют папа и мама, русские люди, которые раньше работали в Санкт-Петербурге", - сказала Тарасова.
Малинин (115,10 балла) в короткой программе превысил результат американца Нейтана Чена (113,97), установленный на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако рекорд не будет ратифицирован, поскольку Международный союз конькобежцев (ISU) учитывает только результаты международных соревнований.
Война гуманистов. Фигуристы красиво подрались на чемпионате России
21 декабря 2025, 21:20