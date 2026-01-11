Рейтинг@Mail.ru
Никто в мире не сможет составить конкуренцию Малинину, уверена Тарасова - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:24 11.01.2026 (обновлено: 15:37 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/figurka-2067228527.html
Никто в мире не сможет составить конкуренцию Малинину, уверена Тарасова
Никто в мире не сможет составить конкуренцию Малинину, уверена Тарасова - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Никто в мире не сможет составить конкуренцию Малинину, уверена Тарасова
Двукратный чемпион мира американец с русскими корнями Илья Малинин является ни на кого не похожим гением и в ближайшие годы станет мировым лидером, радует, что... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T14:24:00+03:00
2026-01-11T15:37:00+03:00
фигурное катание
спорт
илья малинин
татьяна тарасова
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978953335_0:423:1366:1191_1920x0_80_0_0_4c361111db4eb74be848411bb84bf0b5.jpg
https://ria.ru/20251221/gumennik-2063702829.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978953335_0:408:1366:1433_1920x0_80_0_0_63eeffbe468b62b71c9ff6d8644407f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, илья малинин, татьяна тарасова, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Татьяна Тарасова, Международный союз конькобежцев (ISU)
Никто в мире не сможет составить конкуренцию Малинину, уверена Тарасова

Тарасова рада, что родители Малинина тренируют его и родом из Санкт-Петербург

© Соцсети ISUИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Соцсети ISU
Илья Малинин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный чемпион мира американец с русскими корнями Илья Малинин является ни на кого не похожим гением и в ближайшие годы станет мировым лидером, радует, что фигуриста тренируют родители, работавшие в Санкт-Петербурге, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Малинин в воскресенье стал победителем чемпионата США в Сент-Луисе. Фигурист по сумме двух программ набрал 324,88 балла, опередив призеров турнира - Эндрю Торгашева (267,62) и Максима Наумова (249,16). Спортсмен в четвертый раз стал чемпионом страны. Малинин родился в 2004 году в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших в чемпионатах СССР и России.
«
"Я думаю, что пока никто в мире не сможет составить конкуренцию Илье Малинину и он является уверенным лидером с большим отрывом. Считаю, что он пришел надолго. Это наш гений фигурного катания, и его нельзя ни с кем сравнить. Он ни на кого не похож. И очень приятно, что его тренируют папа и мама, русские люди, которые раньше работали в Санкт-Петербурге", - сказала Тарасова.
Малинин (115,10 балла) в короткой программе превысил результат американца Нейтана Чена (113,97), установленный на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако рекорд не будет ратифицирован, поскольку Международный союз конькобежцев (ISU) учитывает только результаты международных соревнований.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Война гуманистов. Фигуристы красиво подрались на чемпионате России
21 декабря 2025, 21:20
 
Фигурное катаниеСпортИлья МалининТатьяна ТарасоваМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала