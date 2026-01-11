Рейтинг@Mail.ru
"Не хотим соревноваться с мужиком": за что в СССР травили великую чемпионку - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 11.01.2026 (обновлено: 13:47 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/chempionka-2067224102.html
"Не хотим соревноваться с мужиком": за что в СССР травили великую чемпионку
"Не хотим соревноваться с мужиком": за что в СССР травили великую чемпионку - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
"Не хотим соревноваться с мужиком": за что в СССР травили великую чемпионку
Уникальная спортсменка, побеждавшая на мировом уровне в разных видах спорта, попала под жесткий хейт. Добывала стране медали, но за спиной ее осуждали. Допинг?... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T13:45:00+03:00
2026-01-11T13:47:00+03:00
спорт
ссср
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
легкая атлетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134435/45/1344354554_0:706:2022:1843_1920x0_80_0_0_ffc4108a689bd8a62bc006a85e0bad59.jpg
https://ria.ru/20260109/zass-2066979425.html
https://ria.ru/20260107/evtushenko-2066748971.html
https://ria.ru/20260108/rodnina-2066858864.html
ссср
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134435/45/1344354554_0:516:2022:2033_1920x0_80_0_0_d7d5ab9ac9a869b11db797906c912668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ссср, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, легкая атлетика
Спорт, СССР, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Легкая атлетика

"Не хотим соревноваться с мужиком": за что в СССР травили великую чемпионку

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкЛегкоатлетка Александра Чудина на XV Летних Олимпийских играх 1952 в Хельсинки
Легкоатлетка Александра Чудина на XV Летних Олимпийских играх 1952 в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Уникальная спортсменка, побеждавшая на мировом уровне в разных видах спорта, попала под жесткий хейт. Добывала стране медали, но за спиной ее осуждали. Допинг? Нет. Зависть? Наверное, отчасти. РИА Новости Спорт рассказывает о судьбе легендарной олимпийской чемпионки, о которой запретили упоминать в печати.

Спасала детей и устроилась в НКВД

Она родилась в глубинке – деревне Крамское Богородицкого уезда Тульской губернии. С самого детства показывала свою разносторонность, и так любила спорт, что не могла выбрать в нем что-то одно. Сначала это был хоккей с мячом, одна из самых популярных игр в довоенные годы.
Начало Великой Отечественной войны вынудило ее на несколько лет забыть о спорте. Едва закончив школу, осталась в Москве и стала помогать фронту. Сначала в эвакуации из столицы детей, дежурила на тушениях зажигательных бомб. Отправилась на строительство оборонительных сооружений, освоила профессию шофера и даже устроилась на автобазу НКВД.
Но мечтала она о спорте. После войны вернулась в хоккей с мячом, и к 24 годам стала двукратной обладательницей Кубка СССР в составе московского "Динамо". Так Александра Чудина начала становиться популярной. Почувствовав силу, увлеклась волейболом и легкой атлетикой, и в них очень быстро добивалась прогресса.
«
"В послевоенные годы имя Саши Чудиной гремело на всю страну, она была эталоном советского спортивного превосходства на международных аренах, славой и гордостью…", - рассказывала "Советскому спорту" серебряный призер Игр-1952 по легкой атлетике Мария Голубичная.
1952 год стал самым значимым для Чудиной. Сборная СССР тогда ошеломительно дебютировала на Олимпийских играх: 71 медаль, из них 22 – золотые. Второе место в общекомандном зачете. В Хельсинки Александра завоевала серебро в прыжках в длину и метании копья, и бронзу в прыжках в высоту.
Александр Засс - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Бежал из плена, потом из тюрьмы: история побегов великого русского атлета
9 января, 11:30
«
"Меня не раз спрашивали, почему Александра Чудина в Хельсинки выступала в трех очень разных по характеру и методике тренировки видах легкой атлетики? Не лучше ли было ей еще в период подготовки сосредоточить усилия на каком-либо одном виде? Конечно, было бы лучше, отвечал я, но мы были вынуждены это сделать, так как равноценной замены ей не нашлось. Она превосходила всех. И по-человечески жаль, что эта замечательная спортсменка так и не получила золотую олимпийскую медаль", - объяснял глава Национального олимпийского комитета СССР Николай Романов.
Но почему боссу советского спорта было жаль Чудину? Конечно, он понимал, что она способна на золото, но знал он и о загадочном приказе сверху. "В Хельсинки мы уже вовсю тренировались, а Чудину привезли последним поездом, когда нашу заявку подписала медицинская комиссия. Но выигрывать Шуре запретили. Предупредили: "Любое место, кроме первого!"", - рассказывала "Спорт-Экспрессу" олимпийская чемпионка Хельсинки-52 в толкании ядра Галина Зыбина. Чего же так боялись советские чиновники, и при чем тут медкомиссия?

Карты, выпивка и разбитая "Волга"

В том же году Чудина стала еще и чемпионкой мира по волейболу. На улицах ее узнавали все прохожие, а милиция прощала Саше гонки за рулем любимой "Волги". Водила она машину хуже, чем прыгала и била по мячу, поэтому попадала в ДТП, но в течение суток получала новенький элитный автомобиль, за которым даже привилегированные граждане СССР годами стояли в очереди.
«
"Ничто человеческое ей было не чуждо. Любила выпить. Но никогда не теряя головы и оставаясь в центре любой компании. Обожала картишки — могла играть в них долго и всегда с азартом", - вспоминала Голубичная.
Тренер Анатолий Евтушенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Умер приводивший гандболистов СССР к победе на Олимпиадах тренер Евтушенко
7 января, 14:44
Успехи Чудиной многих и не радовали. Стали появляться теории заговора. А по-настоящему полыхнуло в 1968 году, когда австрийский профессор спортивной физиологии Людвиг Прокоп опубликовал статью под названием "Хромосомы спортивных амазонок". Ученый заподозрил Чудину в том, что она "скорее мужчина, чем женщина", но никаких доказательств не привел. Александра завершила карьеру за три года до введения первых гендерных тестов.
Да, нестандартная внешность, походка, пристрастие к "Беломору" (мощнейшим советским папиросам) и грубый голос Чудиной становились поводом для подобных нападок и ранее. Как рассказывала чемпионка мира по стрельбе Елена Донская, многие соперницы Чудиной протестовали и говорили, что "не будут соревноваться с мужиком". "Александру каждый раз вели на медосмотр, тщательно проверяли и потом... допускали к игре, - вспоминала Донская. - Нетрудно представить, как унизительно это было для нее, но она никогда не злилась. Да, она была широкоплечей и мощной, но она была настоящей женщиной. Я утверждаю это, в том числе и как врач".
Славная чемпионка тех лет Зыбина уже в наше время раскрыла: да, все знали, что за сборную СССР выступали гермафродиты. По ее словам, многих это возмущало. Мол, да, жалко, что Чудина – такая. "Но почему из-за этого должны остальные страдать?", - вопрошала она.
© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкГалина Зыбина
Галина Зыбина - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / В. Козлов
Перейти в медиабанк
Галина Зыбина
После завершения карьеры Чудина попробовала себя в роли тренера, работала на административной должности в "Юном динамовце", затем – вахтером на стадионе. В личной жизни оставалась глубоко несчастным человеком. Но, по рассказам ее друзей, никогда не унывала. Слухи об обманах с гендерной принадлежностью сопровождали всю ее жизнь, а потом ее, великую спортсменку, забыли. Дошло до того, что на Чудину наложили табу в советской печати.
Спустя 15 лет после завершения карьеры к Александре приехал на интервью студент журфака МГУ. Искать ее адрес и телефон пришлось через киоски Мосгорсправки. Когда перед ним распахнулась дверь квартиры, он был шокирован: "Это была совсем не та Чудина, которую я ожидал увидеть: необыкновенно худая, с коротко подстриженными редкими седыми волосами и дымящейся папиросой "Беломор" в уголке рта. Картину под названием "Не ждали" дополнил резкий запах алкоголя: Александра Георгиевна была заметно пьяна".
Она, попивая портвейн, травила пьяные байки, которые позже опровергали подруги по команде. В 1990 году Александра впервые за долгое время появилась на публике - на похоронах Льва Яшина. На костылях, с пустым взглядом. Ногу ей пришлось ампутировать из-за гангрены. Болела она туберкулезом и раком желудка. Спустя семь месяцев не стало и ее самой.
Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"В Думу зашла как мальчик для битья": Роднина — о США, России и зависти
8 января, 12:20
 
СпортСССРАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортЛегкая атлетика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала