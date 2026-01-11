"Не хотим соревноваться с мужиком": за что в СССР травили великую чемпионку

Уникальная спортсменка, побеждавшая на мировом уровне в разных видах спорта, попала под жесткий хейт. Добывала стране медали, но за спиной ее осуждали. Допинг? Нет. Зависть? Наверное, отчасти. РИА Новости Спорт рассказывает о судьбе легендарной олимпийской чемпионки, о которой запретили упоминать в печати.

Спасала детей и устроилась в НКВД

Она родилась в глубинке – деревне Крамское Богородицкого уезда Тульской губернии. С самого детства показывала свою разносторонность, и так любила спорт, что не могла выбрать в нем что-то одно. Сначала это был хоккей с мячом, одна из самых популярных игр в довоенные годы.

Начало Великой Отечественной войны вынудило ее на несколько лет забыть о спорте. Едва закончив школу, осталась в Москве и стала помогать фронту. Сначала в эвакуации из столицы детей, дежурила на тушениях зажигательных бомб. Отправилась на строительство оборонительных сооружений, освоила профессию шофера и даже устроилась на автобазу НКВД.

Но мечтала она о спорте. После войны вернулась в хоккей с мячом, и к 24 годам стала двукратной обладательницей Кубка СССР в составе московского "Динамо". Так Александра Чудина начала становиться популярной. Почувствовав силу, увлеклась волейболом и легкой атлетикой, и в них очень быстро добивалась прогресса.

« "В послевоенные годы имя Саши Чудиной гремело на всю страну, она была эталоном советского спортивного превосходства на международных аренах, славой и гордостью…", - рассказывала "Советскому спорту" серебряный призер Игр-1952 по легкой атлетике Мария Голубичная.

1952 год стал самым значимым для Чудиной. Сборная СССР тогда ошеломительно дебютировала на Олимпийских играх: 71 медаль, из них 22 – золотые. Второе место в общекомандном зачете. В Хельсинки Александра завоевала серебро в прыжках в длину и метании копья, и бронзу в прыжках в высоту.

« "Меня не раз спрашивали, почему Александра Чудина в Хельсинки выступала в трех очень разных по характеру и методике тренировки видах легкой атлетики? Не лучше ли было ей еще в период подготовки сосредоточить усилия на каком-либо одном виде? Конечно, было бы лучше, отвечал я, но мы были вынуждены это сделать, так как равноценной замены ей не нашлось. Она превосходила всех. И по-человечески жаль, что эта замечательная спортсменка так и не получила золотую олимпийскую медаль", - объяснял глава Национального олимпийского комитета СССР Николай Романов.

Но почему боссу советского спорта было жаль Чудину? Конечно, он понимал, что она способна на золото, но знал он и о загадочном приказе сверху. "В Хельсинки мы уже вовсю тренировались, а Чудину привезли последним поездом, когда нашу заявку подписала медицинская комиссия. Но выигрывать Шуре запретили. Предупредили: "Любое место, кроме первого!"", - рассказывала "Спорт-Экспрессу" олимпийская чемпионка Хельсинки-52 в толкании ядра Галина Зыбина. Чего же так боялись советские чиновники, и при чем тут медкомиссия?

Карты, выпивка и разбитая "Волга"

В том же году Чудина стала еще и чемпионкой мира по волейболу. На улицах ее узнавали все прохожие, а милиция прощала Саше гонки за рулем любимой "Волги". Водила она машину хуже, чем прыгала и била по мячу, поэтому попадала в ДТП, но в течение суток получала новенький элитный автомобиль, за которым даже привилегированные граждане СССР годами стояли в очереди.

« "Ничто человеческое ей было не чуждо. Любила выпить. Но никогда не теряя головы и оставаясь в центре любой компании. Обожала картишки — могла играть в них долго и всегда с азартом", - вспоминала Голубичная.

Успехи Чудиной многих и не радовали. Стали появляться теории заговора. А по-настоящему полыхнуло в 1968 году, когда австрийский профессор спортивной физиологии Людвиг Прокоп опубликовал статью под названием "Хромосомы спортивных амазонок". Ученый заподозрил Чудину в том, что она "скорее мужчина, чем женщина", но никаких доказательств не привел. Александра завершила карьеру за три года до введения первых гендерных тестов.

Да, нестандартная внешность, походка, пристрастие к "Беломору" (мощнейшим советским папиросам) и грубый голос Чудиной становились поводом для подобных нападок и ранее. Как рассказывала чемпионка мира по стрельбе Елена Донская, многие соперницы Чудиной протестовали и говорили, что "не будут соревноваться с мужиком". "Александру каждый раз вели на медосмотр, тщательно проверяли и потом... допускали к игре, - вспоминала Донская. - Нетрудно представить, как унизительно это было для нее, но она никогда не злилась. Да, она была широкоплечей и мощной, но она была настоящей женщиной. Я утверждаю это, в том числе и как врач".

Славная чемпионка тех лет Зыбина уже в наше время раскрыла: да, все знали, что за сборную СССР выступали гермафродиты. По ее словам, многих это возмущало. Мол, да, жалко, что Чудина – такая. "Но почему из-за этого должны остальные страдать?", - вопрошала она.

После завершения карьеры Чудина попробовала себя в роли тренера, работала на административной должности в "Юном динамовце", затем – вахтером на стадионе. В личной жизни оставалась глубоко несчастным человеком. Но, по рассказам ее друзей, никогда не унывала. Слухи об обманах с гендерной принадлежностью сопровождали всю ее жизнь, а потом ее, великую спортсменку, забыли. Дошло до того, что на Чудину наложили табу в советской печати.

Спустя 15 лет после завершения карьеры к Александре приехал на интервью студент журфака МГУ. Искать ее адрес и телефон пришлось через киоски Мосгорсправки. Когда перед ним распахнулась дверь квартиры, он был шокирован: "Это была совсем не та Чудина, которую я ожидал увидеть: необыкновенно худая, с коротко подстриженными редкими седыми волосами и дымящейся папиросой "Беломор" в уголке рта. Картину под названием "Не ждали" дополнил резкий запах алкоголя: Александра Георгиевна была заметно пьяна".