Рейтинг@Mail.ru
Эльвира Эберг выиграла женскую гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
17:14 11.01.2026 (обновлено: 18:07 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/biatlon-2067249079.html
Эльвира Эберг выиграла женскую гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе
Эльвира Эберг выиграла женскую гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Эльвира Эберг выиграла женскую гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе
Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла женскую гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T17:14:00+03:00
2026-01-11T18:07:00+03:00
биатлон
спорт
оберхоф
международный союз биатлонистов (ibu)
союз биатлонистов россии (сбр)
кубок мира по биатлону
эльвира эберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767529410_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_c229ca4cd1a9c30782aeffc38327fb0e.jpg
https://ria.ru/20260108/dzhakomel-2066883243.html
оберхоф
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767529410_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_3d8f8540af2c5867974b5c5069c73f23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, оберхоф, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), кубок мира по биатлону, эльвира эберг
Биатлон, Спорт, Оберхоф, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР), Кубок мира по биатлону, Эльвира Эберг
Эльвира Эберг выиграла женскую гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе

Биатлонистка Эльвира Эберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭльвира Эберг
Эльвира Эберг - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Эльвира Эберг. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла женскую гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Эльвира Эберг преодолела 10-километровую дистанцию за 31 минуту 38,5 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй результат показала финка Суви Минккинен (отставание - 16,6 секунды; 1 промах), третье место заняла старшая сестра победительницы Ханна Эберг (+1.04,5; 2).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Томмаззо Джакомель - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
8 января, 15:34
 
БиатлонСпортОберхофМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Кубок мира по биатлонуЭльвира Эберг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала