Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету 4 по 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Норвежская команда, в составе которой выступили Исак Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Ульдал и Ветле Кристиансен, преодолела дистанцию за 1 час 20 минут 29,1 секунды, использовав семь дополнительных патронов и зайдя на два штрафных круга. Второй результат показали французы Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе и Эрик Перро (отставание - 2,6 секунды; 2 штрафных круга + 9 дополнительных патронов), третье место заняли шведы Йеспер Нелин, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон (+3,8; 0+12).
Позднее в воскресенье на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет женская гонка преследования.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
