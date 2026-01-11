Рейтинг@Mail.ru
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Биатлон
 
14:44 11.01.2026
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
биатлон
спорт
оберхоф
норвегия
фабьен клод
эмильен жаклен
кентен фийон-майе
международный союз биатлонистов (ibu)
оберхоф
норвегия
спорт, оберхоф, норвегия, фабьен клод, эмильен жаклен, кентен фийон-майе, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Оберхоф, Норвегия, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР), Кубок мира по биатлону
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету 4 по 7,5 км на Кубке мира

© РИА Новости / Александр Вильф
Ветле Шостад Кристиансен
Ветле Шостад Кристиансен - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Ветле Шостад Кристиансен. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету 4 по 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Норвежская команда, в составе которой выступили Исак Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Ульдал и Ветле Кристиансен, преодолела дистанцию за 1 час 20 минут 29,1 секунды, использовав семь дополнительных патронов и зайдя на два штрафных круга. Второй результат показали французы Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе и Эрик Перро (отставание - 2,6 секунды; 2 штрафных круга + 9 дополнительных патронов), третье место заняли шведы Йеспер Нелин, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон (+3,8; 0+12).
Позднее в воскресенье на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет женская гонка преследования.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Томмазо Джакомель во время четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Джакомель с шестью промахами выиграл пасьют на этапе Кубка мира
10 января, 14:47
 
Биатлон
 
