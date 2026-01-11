Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" разгромило "Родину" в матче чемпионата России по бенди
15:13 11.01.2026
Московское "Динамо" разгромило "Родину" в матче чемпионата России по бенди
Московское "Динамо" разгромило "Родину" в матче чемпионата России по бенди
Московское "Динамо" крупно обыграло кировскую "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом среди. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
спорт, россия, киров, абакан, чемпионат россии по хоккею с мячом, хоккей с мячом
Спорт, Россия, Киров, Абакан, Чемпионат России по хоккею с мячом, Хоккей с мячом
Московское "Динамо" разгромило "Родину" в матче чемпионата России по бенди

Московское "Динамо" забило 13 голов "Родине" в матче чемпионата России по бенди

© Фото : Пресс-служба "Динамо"Бендисты московского "Динамо"
Бендисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо"
Бендисты московского "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" крупно обыграло кировскую "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом среди.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Кирове, завершилась со счетом 13:2. У победителей отличились Егор Ахманаев (8, 49, 61 и 81-я минуты), Степан Зыков (17, 56, 83), Егор Рагулин (18, 55), Марат Шарипов (30), Виктор Чернышев (54, 75) и Никита Иванов (87). В составе хозяев мячи забросили Кирилл Литвинов (12) и Вячеслав Нелюбин (37).
Московское "Динамо" набрало 34 очка и идет на втором месте в турнирной таблице Суперлиги, "Родина" (18 баллов) располагается на седьмой позиции.
Результаты других матчей:
"Саяны" (Абакан) - "Кузбасс" (Кемерово) - 2:7;
"Енисей" (Красноярск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 2:4;
"СКА - Уральский трубник" (Первоуральск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 7:4;
"Старт" (Нижний Новгород) - "Водник" (Архангельск) - 5:5.
"Водник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди
Спорт
 
