Умер бывший бейсболист сборной России Акишев
Умер бывший бейсболист сборной России Акишев
Бывший бейсболист сборной России Павел Акишев скончался в возрасте 42 лет, сообщается на странице Федерации бейсбола и софтбола России в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Бывший бейсболист сборной России Павел Акишев умер в возрасте 42 лет