Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший бейсболист сборной России Акишев - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 11.01.2026 (обновлено: 13:24 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/akishev-2067215256.html
Умер бывший бейсболист сборной России Акишев
Умер бывший бейсболист сборной России Акишев - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Умер бывший бейсболист сборной России Акишев
Бывший бейсболист сборной России Павел Акишев скончался в возрасте 42 лет, сообщается на странице Федерации бейсбола и софтбола России в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T12:14:00+03:00
2026-01-11T13:24:00+03:00
спорт
бейсбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214782_0:29:650:396_1920x0_80_0_0_499ea1dc3494171767bf8a7a08ec854c.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214782_0:0:650:489_1920x0_80_0_0_281a3f330c92b236fe16ba5afac7d4e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бейсбол
Спорт, Бейсбол
Умер бывший бейсболист сборной России Акишев

Бывший бейсболист сборной России Павел Акишев умер в возрасте 42 лет

© Фото : Федерация бейсбола и софтбола России/ВКонтактеПавел Акишев
Павел Акишев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Федерация бейсбола и софтбола России/ВКонтакте
Павел Акишев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший бейсболист сборной России Павел Акишев скончался в возрасте 42 лет, сообщается на странице Федерации бейсбола и софтбола России в соцсети "ВКонтакте".
Причины смерти не уточняются. Прощание со спортсменом пройдет 14 января в Подольске, похороны состоятся в Чехове.
«
"Не стало российского бейсболиста Павла Александровича Акишева. Воспитанник столичного клуба "Москвич", питчер Павел Акишев многократно подтверждал титул чемпиона России по бейсболу, в том числе в составе команды "Торнадо", а также входил в состав сборной команды России по бейсболу вплоть до 2010 года. 30 января Павлу исполнилось бы 43 года. Выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям Павла Александровича", - говорится в сообщении федерации.
 
СпортБейсбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала