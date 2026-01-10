https://ria.ru/20260110/zherson-2067142981.html
Жерсон спустя полгода покинул "Зенит" и перешел в "Крузейро"
Жерсон спустя полгода покинул "Зенит" и перешел в "Крузейро" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Жерсон спустя полгода покинул "Зенит" и перешел в "Крузейро"
Бразильский полузащитник Жерсон перешел из "Зенита" в "Крузейро", сообщается в Telegram-канале петербургского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
спорт
бразилия
трансферы в рпл
жерсон
зенит
крузейро
фламенго
футбол
