Жерсон спустя полгода покинул "Зенит" и перешел в "Крузейро"
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:38 10.01.2026 (обновлено: 17:42 10.01.2026)
Жерсон спустя полгода покинул "Зенит" и перешел в "Крузейро"
Жерсон спустя полгода покинул "Зенит" и перешел в "Крузейро"
Жерсон спустя полгода покинул "Зенит" и перешел в "Крузейро"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бразильский полузащитник Жерсон перешел из "Зенита" в "Крузейро", сообщается в Telegram-канале петербургского футбольного клуба.
Срок соглашения 28-летнего игрока с бразильским клубом не уточняется.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 27 миллионов евро, еще три миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
Жерсон перешел в "Зенит" из бразильского "Фламенго" в июле 2025 года. В составе петербуржцев полузащитник провел 15 матчей и забил два мяча. За сборную Бразилии Жерсон сыграл в 14 встречах и отметился одним голом. Последний раз футболист выходил на поле в матче национальной команды в июне.
