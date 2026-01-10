https://ria.ru/20260110/zagitova-2067169591.html
Загитова раскрыла имя соведущего в новом сезоне "Ледникового периода"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что постарается сделать особенным новый сезон шоу "Ледниковый период" в роли ведущей вместе с напарником олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
В субботу источник, близкий к организаторам, сообщил РИА Новости, что Загитова выступит в роли ведущей в новом сезоне шоу "Ледниковый период".
"Очень рада вернуться в "Ледниковый период" в роли ведущей!!! За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям и чувствовала, как сильно вы скучали по мне. Вместе с Алексеем Константиновичем (Ягудиным) мы будем стараться сделать этот сезон по‑настоящему крутым и особенным для каждого зрителя. Спасибо всем, кто ждал и поддерживал, - впереди у нас новый, очень яркий сезон", - написала Загитова в личном Telegram-канале.
Съемки нового сезона шоу должны начаться на следующей неделе. Ранее источник РИА Новости сообщил, что в проекте примут участие Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.