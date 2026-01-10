Рейтинг@Mail.ru
Загитова вернется к роли ведущей "Ледникового периода", сообщил источник
Фигурное катание
 
20:34 10.01.2026
Загитова вернется к роли ведущей "Ледникового периода", сообщил источник
Загитова вернется к роли ведущей "Ледникового периода", сообщил источник

Загитова выступит в роли ведущей в новом сезоне "Ледникового периода"

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости, Влад Жуков. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в роли ведущей в новом сезоне шоу "Ледниковый период", сообщил РИА Новости источник, близкий к организаторам.
Фигуристка вела шоу в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. В 2024 году шоу было преобразовано в "Народный ледниковый", где принимали участие не только звезды, но и люди, подавшие заявку на кастинг. Ведущими того проекта были Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. В 2025 году шоу не выходило.
Съемки нового сезона шоу должны начаться на следующей неделе. Ранее источник РИА Новости сообщил, что в проекте примут участие Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Загитова выходит замуж? Ее кольцу позавидовала бы даже невеста Роналду
7 января, 17:24
 
Фигурное катаниеАлексей ЯгудинАлина ЗагитоваЕвгения Медведева
 
