Загитова вернется к роли ведущей "Ледникового периода", сообщил источник
Загитова вернется к роли ведущей "Ледникового периода", сообщил источник - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Загитова вернется к роли ведущей "Ледникового периода", сообщил источник
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в роли ведущей в новом сезоне шоу "Ледниковый период", сообщил РИА Новости источник, близкий... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T20:34:00+03:00
2026-01-10T20:34:00+03:00
2026-01-10T20:38:00+03:00
фигурное катание
алексей ягудин
алина загитова
евгения медведева
алексей ягудин, алина загитова, евгения медведева
Фигурное катание, Алексей Ягудин, Алина Загитова, Евгения Медведева
Загитова вернется к роли ведущей "Ледникового периода", сообщил источник
Загитова выступит в роли ведущей в новом сезоне "Ледникового периода"