"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
16:05 10.01.2026
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
спорт, нижний новгород, уралмаш, нижний новгород, единая лига втб
Спорт, Нижний Новгород, Баскетбол, Уралмаш, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : Пресс-служба "Уралмаша"Баскетболист "Уралмаша" Гарретт Нэвелс
Баскетболист Уралмаша Гарретт Нэвелс - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Уралмаша"
Баскетболист "Уралмаша" Гарретт Нэвелс. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась поражением хозяев площадки со счетом 73:76 (23:25, 11:20, 19:14, 20:17). Самым результативным игроком встречи стал Гарретт Нэвелс из "Уралмаша", в активе которого 21 очко. В составе хозяев больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл (15 очков и 10 передач) Айзея Вашингтон.
Екатеринбургский клуб прервал семиматчевую серию поражений и с семью победами в 20 играх идет на восьмом месте в турнирной таблице. "Нижний Новгород" (5 побед в 20 матчах) располагается на девятой позиции.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Москва) - Пари НН (Нижний Новгород) - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
29 октября 2025, 22:02
 
БаскетболСпортНижний НовгородУралмашНижний НовгородЕдиная Лига ВТБ
 
