"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Уралмаша" обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ