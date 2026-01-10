Стали известны соперники ЦСКА на сборах в ОАЭ

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА проведет товарищеский матч с самаркандским "Динамо" на зимних тренировочных сборах команды в Абу-Даби, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Встреча состоится 25 января в рамках первого сбора, который пройдет с 13 по 26 января. Также армейцам на этом отрезке предстоит сыграть против тольяттинского "Акрона" (22 января).
На втором сборе (30 января - 10 февраля) ЦСКА примет участие в Зимнем Кубке РПЛ, где встретится с "Краснодаром", петербургским "Зенитом" и московским "Динамо". Точные даты матчей будут известны позднее.
На третьем сборе, запланированном на 14-26 февраля, "красно-синие" проведут матчи против "Ростова" (18 февраля) и московского "Локомотива" (21 февраля).
ЦСКА завершил первую часть чемпионата на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков за 18 туров. В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, ЦСКА на выезде сыграет против грозненского "Ахмата".