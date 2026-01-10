Рейтинг@Mail.ru
Стали известны соперники ЦСКА на сборах в ОАЭ
Футбол
 
13:16 10.01.2026
Стали известны соперники ЦСКА на сборах в ОАЭ
Стали известны соперники ЦСКА на сборах в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Стали известны соперники ЦСКА на сборах в ОАЭ
Московский ЦСКА проведет товарищеский матч с самаркандским "Динамо" на зимних тренировочных сборах команды в Абу-Даби, сообщается в Telegram-канале футбольного... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
футбол
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
https://ria.ru/20260110/cska-2067066829.html
пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Стали известны соперники ЦСКА на сборах в ОАЭ

ЦСКА сыграет с "Динамо" из Самарканда, "Локомотивом" и "Ростовом" на сборах

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА проведет товарищеский матч с самаркандским "Динамо" на зимних тренировочных сборах команды в Абу-Даби, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Встреча состоится 25 января в рамках первого сбора, который пройдет с 13 по 26 января. Также армейцам на этом отрезке предстоит сыграть против тольяттинского "Акрона" (22 января).
На втором сборе (30 января - 10 февраля) ЦСКА примет участие в Зимнем Кубке РПЛ, где встретится с "Краснодаром", петербургским "Зенитом" и московским "Динамо". Точные даты матчей будут известны позднее.
На третьем сборе, запланированном на 14-26 февраля, "красно-синие" проведут матчи против "Ростова" (18 февраля) и московского "Локомотива" (21 февраля).
ЦСКА завершил первую часть чемпионата на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков за 18 туров. В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, ЦСКА на выезде сыграет против грозненского "Ахмата".
ЦСКА проявляет интерес к футболисту "Фламенго", пишут СМИ
Вчера, 01:47
