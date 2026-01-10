https://ria.ru/20260110/trener-2067119667.html
Кирьяков назвал лучшего тренера года
Лучшим футбольным тренером 2025 года является возглавляющий "Краснодар" Мурад Мусаев, заявил РИА Новости экс-игрок московского "Динамо" и сборной России Сергей... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T14:24:00+03:00
2026-01-10T14:24:00+03:00
2026-01-10T14:27:00+03:00
футбол
спорт
россия
сергей кирьяков
андрей талалаев
мурад мусаев
сергей семак
краснодар
россия
спорт, россия, сергей кирьяков, андрей талалаев, мурад мусаев, сергей семак, краснодар, зенит, балтика, российская премьер-лига (рпл)
Кирьяков назвал Мусаева из "Краснодара" лучшим футбольным тренером 2025 года