Рейтинг@Mail.ru
Кирьяков назвал лучшего тренера года - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:24 10.01.2026 (обновлено: 14:27 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/trener-2067119667.html
Кирьяков назвал лучшего тренера года
Кирьяков назвал лучшего тренера года - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Кирьяков назвал лучшего тренера года
Лучшим футбольным тренером 2025 года является возглавляющий "Краснодар" Мурад Мусаев, заявил РИА Новости экс-игрок московского "Динамо" и сборной России Сергей... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T14:24:00+03:00
2026-01-10T14:27:00+03:00
футбол
спорт
россия
сергей кирьяков
андрей талалаев
мурад мусаев
сергей семак
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111301/14/1113011436_0:0:1476:831_1920x0_80_0_0_5c344bff327de523e280abca3dc765af.jpg
https://ria.ru/20260101/kirjakov-2065940595.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111301/14/1113011436_0:0:1476:1107_1920x0_80_0_0_4513c3c141619755cecb06ae2230c1fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, сергей кирьяков, андрей талалаев, мурад мусаев, сергей семак, краснодар, зенит, балтика, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Сергей Кирьяков, Андрей Талалаев, Мурад Мусаев, Сергей Семак, Краснодар, Зенит, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
Кирьяков назвал лучшего тренера года

Кирьяков назвал Мусаева из "Краснодара" лучшим футбольным тренером 2025 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков
Главный тренер Арсенала Сергей Кирьяков - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Лучшим футбольным тренером 2025 года является возглавляющий "Краснодар" Мурад Мусаев, заявил РИА Новости экс-игрок московского "Динамо" и сборной России Сергей Кирьяков.
Под руководством специалиста "быки" в мае 2025 года впервые стали чемпионами страны. После 18 туров текущего первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" с 40 очками лидирует в турнирной таблице.
«
"Лучшим тренером 2025 года я считаю Мурада Мусаева из "Краснодара". В тройку также включу Сергея Семака из "Зенита" и Андрея Талалаева из "Балтики", - сказал Кирьяков, подводя футбольные итоги года.
Петербургский "Зенит" под руководством Семака завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2024/25. В текущем розыгрыше команда с 39 очками идет на втором месте. Вернувшаяся в РПЛ калининградская "Балтика" (35) с Талалаевым находится на пятой строчке.
Сергей Кирьяков - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Кирьяков назвал трех лучших футболистов в России по итогам 2025 года
1 января, 13:02
 
ФутболСпортРоссияСергей КирьяковАндрей ТалалаевМурад МусаевСергей СемакКраснодарЗенитБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала