Кирьяков назвал лучшего тренера года

Петербургский "Зенит" под руководством Семака завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2024/25. В текущем розыгрыше команда с 39 очками идет на втором месте. Вернувшаяся в РПЛ калининградская "Балтика" (35) с Талалаевым находится на пятой строчке.