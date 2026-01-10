https://ria.ru/20260110/tottenkhem-2067173845.html
"Астон Вилла" выбила "Тоттенхэм" из Кубка Англии
"Астон Вилла" выбила "Тоттенхэм" из Кубка Англии
"Астон Вилла" одержала победу над "Тоттенхэмом" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
