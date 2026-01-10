Рейтинг@Mail.ru
"Астон Вилла" выбила "Тоттенхэм" из Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:49 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/tottenkhem-2067173845.html
"Астон Вилла" выбила "Тоттенхэм" из Кубка Англии
"Астон Вилла" выбила "Тоттенхэм" из Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Астон Вилла" выбила "Тоттенхэм" из Кубка Англии
"Астон Вилла" одержала победу над "Тоттенхэмом" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T22:49:00+03:00
2026-01-10T22:49:00+03:00
футбол
спорт
эмилиано буэндия
астон вилла
тоттенхэм хотспур
кубок англии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998220671_0:122:1080:730_1920x0_80_0_0_e28142f813247119aa8255ca6b889a75.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998220671_0:21:1080:831_1920x0_80_0_0_621539f060d866613ecb9d027a60d3ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эмилиано буэндия, астон вилла, тоттенхэм хотспур, кубок англии
Футбол, Спорт, Эмилиано Буэндия, Астон Вилла, Тоттенхэм Хотспур, Кубок Англии
"Астон Вилла" выбила "Тоттенхэм" из Кубка Англии

"Астон Вилла" выбила "Тоттенхэм" из Кубка Англии по футболу

© Соцсети FA CupКубок Англии по футболу
Кубок Англии по футболу - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Соцсети FA Cup
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Астон Вилла" одержала победу над "Тоттенхэмом" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу "Астон Виллы". В составе победителей отличились Эмилиано Буэндия (22-я минута) и Морган Роджерс (45+3). У "Тоттенхэма" мяч забил Вильсон Одобер (54).
Соперник "Астон Виллы" в следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки. "Тоттенхэм" с 27 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, где "Астон Вилла" (43) располагается на третьей строчке.
Кубок Англии
10 января 2026 • начало в 20:45
Завершен
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
54‎’‎ • Уилсон Одоберт
(Рандаль Коло-Муани)
22‎’‎ • Эмилиано Буэндия
(Дониэлл Мален)
45‎’‎ • Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортЭмилиано БуэндияАстон ВиллаТоттенхэм ХотспурКубок Англии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала