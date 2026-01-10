"Мой личный секрет": Кудерметова раскрыла причину пропуска Australian Open

«

"Дорогие друзья! В последние дни появилось много разных предположений по поводу моего отсутствия на турнирах. Хочу лично прояснить ситуацию. Многие из вас знают, что последние два-три года были для меня очень сложными: то травмы, то поиск нового в моем теннисе, то поиск мотиваций для себя. И вот вроде как с мотивацией и целями определилась (хочу достойно представлять свою республику, свой город), начала вставать на спортивные рельсы в полный рост, но увы... У Всевышнего свои планы на каждого из нас! В канун Нового года мне сделали операцию, какую именно - пусть это останется моим личным маленьким секретом!" - написала Кудерметова в Instagram*.