Рейтинг@Mail.ru
"Мой личный секрет": Кудерметова раскрыла причину пропуска Australian Open - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:35 10.01.2026 (обновлено: 19:42 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/tennis-2067158475.html
"Мой личный секрет": Кудерметова раскрыла причину пропуска Australian Open
"Мой личный секрет": Кудерметова раскрыла причину пропуска Australian Open - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Мой личный секрет": Кудерметова раскрыла причину пропуска Australian Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с Открытого чемпионата Австралии из-за перенесенной операции. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T19:35:00+03:00
2026-01-10T19:42:00+03:00
теннис
спорт
австралия
россия
вероника кудерметова
женская теннисная ассоциация (wta)
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899493639_0:72:2048:1224_1920x0_80_0_0_4dee0e3b7a27cc1a0cad84a0531175c3.jpg
https://ria.ru/20260107/kudermetova-2066731850.html
австралия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899493639_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5ba8ae35866213b905854d4abc04ab1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, россия, вероника кудерметова, женская теннисная ассоциация (wta), australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Россия, Вероника Кудерметова, Женская теннисная ассоциация (WTA), Australian Open
"Мой личный секрет": Кудерметова раскрыла причину пропуска Australian Open

Кудерметова сообщила, что пропустит Australian Open из-за операции

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Вероника Кудерметова
Российская теннисистка Вероника Кудерметова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с Открытого чемпионата Австралии из-за перенесенной операции.
В пятницу стало известно, что 28-летняя Кудерметова пропустит Australian Open. Турнир пройдет с 18 января по 1 февраля. Спортсменка занимает 30-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В парном рейтинге россиянка располагается на шестой строчке.
«
"Дорогие друзья! В последние дни появилось много разных предположений по поводу моего отсутствия на турнирах. Хочу лично прояснить ситуацию. Многие из вас знают, что последние два-три года были для меня очень сложными: то травмы, то поиск нового в моем теннисе, то поиск мотиваций для себя. И вот вроде как с мотивацией и целями определилась (хочу достойно представлять свою республику, свой город), начала вставать на спортивные рельсы в полный рост, но увы... У Всевышнего свои планы на каждого из нас! В канун Нового года мне сделали операцию, какую именно - пусть это останется моим личным маленьким секретом!" - написала Кудерметова в Instagram*.
"В погоне за результатами и победами я совсем перестала уделять внимание своему здоровью. Ведь так сложно остановиться в тот момент, когда ты на подъеме и многое получается! Вот теперь встал выбор между теннисом и здоровьем, пришло время немного остановиться и уделить наконец-то внимание себе и своему телу: подлечиться, восстановиться, наполнить свой внутренний мир новой энергией. И уже в обновленном состоянии вернуться на корт, но уже сильнее!" - добавила спортсменка.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Вероника Кудермаетова - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Кудерметова рассказала, что будет делать для России после ухода из тенниса
7 января, 12:28
 
ТеннисСпортАвстралияРоссияВероника КудерметоваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Australian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала