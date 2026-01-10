https://ria.ru/20260110/tennis-2067135602.html
Сборная Польши со Швентек в составе вышла в финал United Cup
Сборная Польши со Швентек в составе вышла в финал United Cup
Сборная Польши по теннису одержала победу над командой США и вышла в финал United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Сборная Польши со Швентек в составе вышла в финал United Cup
Сборная Польши победила команду США и вышла в финал United Cup