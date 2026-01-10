Рейтинг@Mail.ru
Сборная Польши со Швентек в составе вышла в финал United Cup - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Теннис
 
16:38 10.01.2026 (обновлено: 17:31 10.01.2026)
Сборная Польши со Швентек в составе вышла в финал United Cup
Сборная Польши со Швентек в составе вышла в финал United Cup
Сборная Польши по теннису одержала победу над командой США и вышла в финал United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Сборная Польши со Швентек в составе вышла в финал United Cup

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сборная Польши по теннису одержала победу над командой США и вышла в финал United Cup, который проходит в Австралии.
Полуфинальная встреча в Сиднее завершилась со счетом 2-1 в пользу польской сборной. В женском одиночном разряде четвертая ракетка мира Кори Гауфф победила занимающую второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Игу Швёнтек из Польши со счетом 6:4, 6:2. У мужчин поляк Хуберт Хуркач (83) нанес поражение американцу Тейлору Фрицу (9) - 7:6 (7:1), 7:6 (7:2). В миксте представители США Гауфф и Кристиан Харрисон уступили полякам Катажине Каве и Яну Зелиньскому - 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).
В финале турнира сборная Польши сыграет со швейцарцами.
United Cup с призовым фондом в 11,8 миллиона долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
