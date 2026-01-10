https://ria.ru/20260110/sport-2067166358.html
Минспорта Армении потребовало разъяснить действия лыжника Микаэляна
2026-01-10T20:59:00+03:00
2026-01-10T20:59:00+03:00
2026-01-10T21:07:00+03:00
В Армении потребовали разъяснить антиазербайджанский шаг армянского лыжника
ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении направило запрос в федерацию лыжного спорта республики, потребовав разъяснить действия армянского лыжника Микаэла Микаэляна, который во время турнира Tour de Ski в Италии на своем стартовом номере заклеил скотчем надпись "Азербайджан".
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) подписала 5-летний контракт о партнерстве с государственным агентством по туризму Азербайджана
, и во время ряда соревнований на форме спортсменов размещается название страны.
Текст запроса, направленного замминистра образования, науки, культуры и спорта Асмик Авагян, опубликовал глава федерации лыжного спорта Армении
Гагик Саркисян. В нем от федерации потребовали разъяснить действия лыжника, оштрафованного международной федерацией лыжного спорта и сноуборда.
Саркисян обнародовал также свой ответ.
"Упомянутый вами Tour de Ski — это не просто соревнование, а один из этапов кубка мира по лыжным гонкам. Надпись "Азербайджан" была не на спортивной форме, а на стартовом номере. Действие армянского парня более чем очевидно, и мы считаем, что оно не нуждаются в пояснении", - говорится в ответе главы федерации.
Ранее министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян косвенно выразила недовольство поступком лыжника, заявив, что спорт должен оставаться спортом, и "на спортивных аренах важно следовать правила честной и справедливой игры".