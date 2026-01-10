Минспорта Армении потребовало разъяснить действия лыжника Микаэляна

ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении направило запрос в федерацию лыжного спорта республики, потребовав разъяснить действия армянского лыжника Микаэла Микаэляна, который во время турнира Tour de Ski в Италии на своем стартовом номере заклеил скотчем надпись "Азербайджан".

"Упомянутый вами Tour de Ski — это не просто соревнование, а один из этапов кубка мира по лыжным гонкам. Надпись "Азербайджан" была не на спортивной форме, а на стартовом номере. Действие армянского парня более чем очевидно, и мы считаем, что оно не нуждаются в пояснении", - говорится в ответе главы федерации.