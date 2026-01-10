Рейтинг@Mail.ru
Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене
Теннис
 
08:39 10.01.2026 (обновлено: 11:13 10.01.2026)
Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене
Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над чешкой Каролиной Муховой и вышла в финал турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене,... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
теннис
спорт
брисбен
сша
украина
каролина мухова
арина соболенко
джессика пегула
теннис, брисбен, сша, украина, каролина мухова, арина соболенко, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Брисбен, США, Украина, Каролина Мухова, Арина Соболенко, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене

Первая ракетка мира Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене

Арина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© US Open
Арина Соболенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над чешкой Каролиной Муховой и вышла в финал турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Соболенко, которая посеяна на турнире под первым номером. Мухова - 11-я ракетка турнира. Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
10 января 2026 • начало в 04:10
Завершен
Арина Соболенко
2 : 06:36:4
Каролина Мухова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финале первая ракетка мира Соболенко, которая является действующей чемпионкой турнира, сыграет против победительницы встречи Джессика Пегула (США, 4-й номер посева) - Марта Костюк (Украина, 16).
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Алькарас и Синнер допустили, что могут вместе сыграть в парном разряде
Вчера, 07:36
 
ТеннисСпортБрисбенСШАУкраинаКаролина МуховаАрина СоболенкоДжессика ПегулаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
