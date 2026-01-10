https://ria.ru/20260110/sbornaja-2067091815.html
Сборная Швейцарии по теннису впервые в истории вышла в финал United Cup
Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой Бельгии и вышла в финал United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T10:16:00+03:00
