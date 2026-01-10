Сборная Швейцарии по теннису впервые в истории вышла в финал United Cup

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой Бельгии и вышла в финал United Cup, который проходит в Австралии.

Полуфинальная встреча в Сиднее завершилась со счетом 2-1 в пользу швейцарской сборной. В женском одиночном разряде Белинда Бенчич (11-я ракетка мира) обыграла представительницу Бельгии Элизу Мертенс (19) со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:0). У мужчин швейцарец Стэн Вавринка (156) проиграл Зизу Бергсу (42) - 3:6, 7:6 (7:4), 3:6. В миксте Бенчич в паре с Якубом Полем обыграла бельгийский дуэт Мертенс/Бергс со счетом 6:3, 0:6, 10:5.

Сборная Швейцарии по теннису впервые в своей истории вышла в финал United Cup, где сыграет против победителя противостояния между командами США и Польши.