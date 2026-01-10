Рейтинг@Mail.ru
Сборная Швейцарии по теннису впервые в истории вышла в финал United Cup
Теннис
 
10:16 10.01.2026 (обновлено: 11:11 10.01.2026)
Сборная Швейцарии по теннису впервые в истории вышла в финал United Cup
Сборная Швейцарии по теннису впервые в истории вышла в финал United Cup - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Сборная Швейцарии по теннису впервые в истории вышла в финал United Cup
Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой Бельгии и вышла в финал United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T10:16:00+03:00
2026-01-10T11:11:00+03:00
теннис
спорт
швейцария
бельгия
австралия
united cup
белинда бенчич
элиз мертенс
швейцария
бельгия
австралия
Сборная Швейцарии по теннису впервые в истории вышла в финал United Cup

Сборная Швейцарии по теннису обыграла Бельгию и впервые вышла в финал United Cup

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теннисные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой Бельгии и вышла в финал United Cup, который проходит в Австралии.
Полуфинальная встреча в Сиднее завершилась со счетом 2-1 в пользу швейцарской сборной. В женском одиночном разряде Белинда Бенчич (11-я ракетка мира) обыграла представительницу Бельгии Элизу Мертенс (19) со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:0). У мужчин швейцарец Стэн Вавринка (156) проиграл Зизу Бергсу (42) - 3:6, 7:6 (7:4), 3:6. В миксте Бенчич в паре с Якубом Полем обыграла бельгийский дуэт Мертенс/Бергс со счетом 6:3, 0:6, 10:5.
Сборная Швейцарии по теннису впервые в своей истории вышла в финал United Cup, где сыграет против победителя противостояния между командами США и Польши.
United Cup с призовым фондом в 11,8 миллиона долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Теннис
 
