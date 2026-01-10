https://ria.ru/20260110/sanochnik-2067152254.html
Российский саночник Репилов стал 17-м на этапе Кубка мира в Германии
Российский саночник Репилов стал 17-м на этапе Кубка мира в Германии
Российский саночник Павел Репилов занял 17-е место в соревнованиях одиночек на этапе Кубке мира, который проходит в Винтерберге (Германия). РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Павел Репилов занял 17 место на этапе Кубка мира по санному спорту в Винтерберге