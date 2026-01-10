Рейтинг@Mail.ru
Российский саночник Репилов стал 17-м на этапе Кубка мира в Германии - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/sanochnik-2067152254.html
Российский саночник Репилов стал 17-м на этапе Кубка мира в Германии
Российский саночник Репилов стал 17-м на этапе Кубка мира в Германии - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Российский саночник Репилов стал 17-м на этапе Кубка мира в Германии
Российский саночник Павел Репилов занял 17-е место в соревнованиях одиночек на этапе Кубке мира, который проходит в Винтерберге (Германия). РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T18:53:00+03:00
2026-01-10T18:53:00+03:00
спорт
санный спорт
германия
павел репилов
матвей пересторонин
международная федерация санного спорта (fil)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/01/1766378427_0:0:2359:1328_1920x0_80_0_0_26a3ee9fc0b040e3bb31768a3493e506.jpg
https://ria.ru/20260110/mok-2067145052.html
германия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/01/1766378427_262:0:2359:1573_1920x0_80_0_0_9850299866af1fe065c04cb412e320c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санный спорт , германия, павел репилов, матвей пересторонин, международная федерация санного спорта (fil)
Спорт, Санный спорт , Германия, Павел Репилов, Матвей Пересторонин, Международная федерация санного спорта (FIL)
Российский саночник Репилов стал 17-м на этапе Кубка мира в Германии

Павел Репилов занял 17 место на этапе Кубка мира по санному спорту в Винтерберге

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПавел Репилов
Павел Репилов - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Павел Репилов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский саночник Павел Репилов занял 17-е место в соревнованиях одиночек на этапе Кубке мира, который проходит в Винтерберге (Германия).
Результат Репилова по сумме двух попыток - 1 минута 44,153 секунды. Россиянин отстал на 1,254 секунды от занявшего первое место австрийца Йонаса Мюллера (1.42,899). Вторым стал немец Феликс Лох (отставание - 0,105), третьим - австриец Нико Гляйршер (+0,117).
Еще один российский саночник, Матвей Пересторонин, по итогам первого заезда занял 30-е место с результатом 55,347 секунды, не сумев отобраться во вторую попытку.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Васильев назвал жалобы Украины насчет саночников сотрясанием воздуха
Вчера, 17:55
 
СпортСанный спортГерманияПавел РепиловМатвей ПересторонинМеждународная федерация санного спорта (FIL)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала