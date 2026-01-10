https://ria.ru/20260110/rublev-2067115690.html
Рублев не смог выйти в финал турнира в Гонконге
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет 780 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
теннис
андрей рублев
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Рублев проиграл седьмой ракетке мира Музетти в полуфинале турнира в Гонконге