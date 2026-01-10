Рейтинг@Mail.ru
Рублев не смог выйти в финал турнира в Гонконге
Теннис
 
13:32 10.01.2026
Рублев не смог выйти в финал турнира в Гонконге
Рублев не смог выйти в финал турнира в Гонконге - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Рублев не смог выйти в финал турнира в Гонконге
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет 780 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T13:32:00+03:00
2026-01-10T13:32:00+03:00
теннис
андрей рублев
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://ria.ru/20260110/sbornaja-2067091815.html
андрей рублев, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Андрей Рублев, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Рублев не смог выйти в финал турнира в Гонконге

Рублев проиграл седьмой ракетке мира Музетти в полуфинале турнира в Гонконге

© Соцсети теннисистаАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Соцсети теннисиста
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет 780 тысяч долларов.
В полуфинальном матче Рублев (3-й номер посева) проиграл седьмой ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти (1) со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 43 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Hong Kong Tennis Open
10 января 2026 • начало в 10:40
Завершен
Лоренцо Музетти
2 : 16:77:56:4
Андрей Рублев
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финале турнира Музетти сыграет против победителя встречи Маркос Гирон (США) - Александр Бублик (Казахстан, 2).
Теннис Андрей Рублев Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
