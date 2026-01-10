Рейтинг@Mail.ru
14:54 10.01.2026
"Динамо" на сборах в ОАЭ проведет семь контрольных матчей
"Динамо" на сборах в ОАЭ проведет семь контрольных матчей
Московский футбольный клуб "Динамо" в Telegram-канале опубликовал даты зимних тренировочных сборов, на которых команда проведет семь контрольных матчей. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
https://ria.ru/20251202/dumbiya--2059075596.html
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" в Telegram-канале опубликовал даты зимних тренировочных сборов, на которых команда проведет семь контрольных матчей.
Клуб 12 января пройдет медосмотр в Москве, после чего отправится в Дубай, где с 14 по 26 января состоится первый сбор. 23 и 26 января клуб примет участие в товарищеском турнире Dynamo Global Challenge, одним из соперников москвичей станет китайский "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет экс-тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий.
Вторая часть сборов пройдет с 29 января по 10 февраля, в этот временной промежуток команда проведет три товарищеские встречи. Третий этап состоится с 13 по 22 февраля, там "Динамо" сыграет два товарищеских матча.
Дополнительная информация о соперниках, датах и времени начала матчей будет объявлена позднее.
Московское "Динамо" завершило первую половину чемпионата России на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В первом матче после возобновления сезона столичный клуб 1 марта примет самарские "Крылья Советов".
