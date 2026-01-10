https://ria.ru/20260110/pyatibore-2067179262.html
Умер чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский
Умер чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Умер чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский
Победитель чемпионата мира по современному пятиборью Евгений Зинковский скончался на 66-м году жизни, сообщается на сайте Федерации современного пятиборья... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T23:51:00+03:00
2026-01-10T23:51:00+03:00
2026-01-10T23:53:00+03:00
спорт
россия
современное пятиборье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067179390_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_78d5262878453859930fd09e9dd4ee2f.jpg
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067179390_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_ef667b284b81c4b4166a98874656dd2c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, современное пятиборье
Спорт, Россия, Современное пятиборье
Умер чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский
Евгений Зинковский умер в возрасте 65 лет