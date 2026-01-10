Рейтинг@Mail.ru
Умер чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский
23:51 10.01.2026 (обновлено: 23:53 10.01.2026)
Умер чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский
Умер чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский
спорт, россия, современное пятиборье
Спорт, Россия, Современное пятиборье
Умер чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский

Евгений Зинковский умер в возрасте 65 лет

© Фото : Федерация современного пятиборья РоссииЕвгений Зинковский
Евгений Зинковский - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Федерация современного пятиборья России
Евгений Зинковский. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Победитель чемпионата мира по современному пятиборью Евгений Зинковский скончался на 66-м году жизни, сообщается на сайте Федерации современного пятиборья России.
Зинковский ушел из жизни 10 января. Причины смерти бывшего спортсмена не сообщаются.
Зинковский является чемпионом мира (1983) в командном первенстве и бронзовым призером чемпионата мира (1983) в личном первенстве. После завершения спортивной карьеры работал тренером. В 2019 году специалист был признан Международным союзом современного пятиборья (UIPM) лучшим тренером по юниорам.
 
СпортРоссияСовременное пятиборье
 
