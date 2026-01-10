https://ria.ru/20260110/olimpiada-2067128835.html
Буцаев: некачественная инфраструктура на ОИ может лишить мир новых рекордов
Буцаев: некачественная инфраструктура на ОИ может лишить мир новых рекордов - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Буцаев: некачественная инфраструктура на ОИ может лишить мир новых рекордов
Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Буцаев считает, что некачественная инфраструктура на Олимпийских играх 2026 года в Италии может сказаться на спортивных... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Буцаев: некачественная инфраструктура на ОИ может лишить мир новых рекордов
Экс-хоккеист Буцаев: новых рекордов на ОИ может не быть из-за инфраструктуры
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Буцаев считает, что некачественная инфраструктура на Олимпийских играх 2026 года в Италии может сказаться на спортивных результатах и лишить мир новых рекордов.
В пятницу в Милане на стадионе "Санта-Джулия" проходил тестовый хоккейный матч, но игра была отложена из-за образовавшейся по ходу встречи пробоины во льду. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в олимпийском турнире. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде из-за плохого качества льда.
«
"В наше время таких проблем не было. Сейчас Олимпийские игры - это не только грандиозный, большой праздник, к сожалению, без нашего участия, но и определенные условия для вложений, строительства объектов. Конечно, это не может не оставлять отпечаток на том, что не все принимающие страны справляются с той задачей, которая перед ними стоит. От этого прежде всего будут страдать спортсмены", - сказал Буцаев РИА Новости.
В январе президент IIHF Люк Тардиф
сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. При этом в пятницу спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК)
Пьер Дюкрей в комментарии Франс Пресс заверил, что арена будет полностью готова к началу соревнований.
"Хотелось бы, чтобы все спортсмены участвовали в Олимпиаде в максимально комфортных условиях. Это касается трасс, катков, стадионов. Плюс комфорт для зрителей. Ну тут все будут в равных условиях. Но качество инфраструктуры будет сказываться на спортивных результатах. Мы не сможем увидеть новых олимпийских рекордов", - добавил экс-хоккеист.