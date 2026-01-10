Рейтинг@Mail.ru
Буцаев: некачественная инфраструктура на ОИ может лишить мир новых рекордов - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
15:31 10.01.2026
Буцаев: некачественная инфраструктура на ОИ может лишить мир новых рекордов
Буцаев: некачественная инфраструктура на ОИ может лишить мир новых рекордов
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, люк тардиф, международная федерация хоккея (iihf), международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Люк Тардиф, Международная федерация хоккея (IIHF), Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Буцаев: некачественная инфраструктура на ОИ может лишить мир новых рекордов

Экс-хоккеист Буцаев: новых рекордов на ОИ может не быть из-за инфраструктуры

MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Буцаев считает, что некачественная инфраструктура на Олимпийских играх 2026 года в Италии может сказаться на спортивных результатах и лишить мир новых рекордов.
В пятницу в Милане на стадионе "Санта-Джулия" проходил тестовый хоккейный матч, но игра была отложена из-за образовавшейся по ходу встречи пробоины во льду. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в олимпийском турнире. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде из-за плохого качества льда.
"В наше время таких проблем не было. Сейчас Олимпийские игры - это не только грандиозный, большой праздник, к сожалению, без нашего участия, но и определенные условия для вложений, строительства объектов. Конечно, это не может не оставлять отпечаток на том, что не все принимающие страны справляются с той задачей, которая перед ними стоит. От этого прежде всего будут страдать спортсмены", - сказал Буцаев РИА Новости.
В январе президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. При этом в пятницу спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей в комментарии Франс Пресс заверил, что арена будет полностью готова к началу соревнований.
"Хотелось бы, чтобы все спортсмены участвовали в Олимпиаде в максимально комфортных условиях. Это касается трасс, катков, стадионов. Плюс комфорт для зрителей. Ну тут все будут в равных условиях. Но качество инфраструктуры будет сказываться на спортивных результатах. Мы не сможем увидеть новых олимпийских рекордов", - добавил экс-хоккеист.
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Васильев призвал организаторов ОИ-2026 устранить проблемы на объектах
СпортЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)Международный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
