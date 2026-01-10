Рейтинг@Mail.ru
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
00:16 10.01.2026 (обновлено: 00:17 10.01.2026)
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду
Тестовый матч на миланской арене "Санта-Джулия", которая примет хоккейный турнир Олимпиады-2026, был отложен из-за образовавшейся по ходу игры пробоины во льду, РИА Новости Спорт, 10.01.2026
спорт, международная федерация хоккея (iihf), международный олимпийский комитет (мок), национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF), Международный олимпийский комитет (МОК), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду

Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за пробоины во льду

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОлимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Тестовый матч на миланской арене "Санта-Джулия", которая примет хоккейный турнир Олимпиады-2026, был отложен из-за образовавшейся по ходу игры пробоины во льду, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в соцсети X.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в Играх. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде из-за плохого качества льда.
© Фото : Соцсети журналиста Криса Джонстона Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Соцсети журналиста Криса Джонстона
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады
«
"Первое тестовое олимпийское соревнование на арене "Санта-Джулия" откладывается из-за огромной дыры во льду. Принесли лейку, чтобы попытаться ее залатать", - написал журналист, сопроводив публикацию фотографией с матча.
В январе президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения хоккейного турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. При этом в пятницу спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей в комментарии Франс Пресс заверил, что арена будет полностью готова к началу соревнований.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы.
