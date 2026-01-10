Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Тестовый матч на миланской арене "Санта-Джулия", которая примет хоккейный турнир Олимпиады-2026, был отложен из-за образовавшейся по ходу игры пробоины во льду, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в соцсети X.

"Первое тестовое олимпийское соревнование на арене "Санта-Джулия" откладывается из-за огромной дыры во льду. Принесли лейку, чтобы попытаться ее залатать", - написал журналист, сопроводив публикацию фотографией с матча.

В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы.