Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Тестовый матч на миланской арене "Санта-Джулия", которая примет хоккейный турнир Олимпиады-2026, был отложен из-за образовавшейся по ходу игры пробоины во льду, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в соцсети X.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в Играх. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде из-за плохого качества льда.
© Фото : Соцсети журналиста Криса Джонстона Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады
© Фото : Соцсети журналиста Криса Джонстона
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады
"Первое тестовое олимпийское соревнование на арене "Санта-Джулия" откладывается из-за огромной дыры во льду. Принесли лейку, чтобы попытаться ее залатать", - написал журналист, сопроводив публикацию фотографией с матча.
В январе президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения хоккейного турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. При этом в пятницу спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей в комментарии Франс Пресс заверил, что арена будет полностью готова к началу соревнований.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы.
