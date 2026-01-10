Рейтинг@Mail.ru
Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:12 10.01.2026 (обновлено: 11:13 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/nhl-2067086960.html
Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
"Юта Маммот" на своем льду обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T09:12:00+03:00
2026-01-10T11:13:00+03:00
солт-лейк-сити
хоккей
юта маммот
сент-луис блюз
национальная хоккейная лига (нхл)
михаил сергачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990063510_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_dd80d5dde93a2d6ec67f1e989202e9e6.jpg
https://ria.ru/20251228/buchnevich-2065137386.html
солт-лейк-сити
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990063510_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_3156ec21126ec93b270e3b9c91a811eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
солт-лейк-сити, юта маммот, сент-луис блюз, национальная хоккейная лига (нхл), михаил сергачев
Солт-Лейк-Сити, Хоккей, Юта Маммот, Сент-Луис Блюз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Михаил Сергачев
Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

"Юта" обыграла "Сент-Луис" в матче НХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК "Юта"Защитник "Юты" Михаил Сергачев
Защитник Юты Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Юта"
Защитник "Юты" Михаил Сергачев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Юта Маммот" на своем льду обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Ник Шмальц (16-я и 47-я минуты), Лоусон Крауз (28), Шон Дурзи (32). У "Сент-Луиса" отличились Оскар Сундквист (28) и российский нападающий Павел Бучневич (37).
Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев отметился результативной передачей.
"Юта" выиграла третий матч подряд в НХЛ и с 47 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, где "Сент-Луис" (42) идет на седьмой строчке.
В другом матче дня "Виннипег Джетс" на своем льду обыграл "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0). У победителей голом отметился российский нападающий Владислав Наместников.
Российский хоккеист Сент-Луис Блюз Павел Бучневич - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Дубль Бучневича принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом" в матче НХЛ
28 декабря 2025, 07:49
 
ХоккейСолт-Лейк-СитиЮта МаммотСент-Луис БлюзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Михаил Сергачев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала