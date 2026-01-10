Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Юта Маммот" на своем льду обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Ник Шмальц (16-я и 47-я минуты), Лоусон Крауз (28), Шон Дурзи (32). У "Сент-Луиса" отличились Оскар Сундквист (28) и российский нападающий Павел Бучневич (37).
Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев отметился результативной передачей.
"Юта" выиграла третий матч подряд в НХЛ и с 47 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, где "Сент-Луис" (42) идет на седьмой строчке.
В другом матче дня "Виннипег Джетс" на своем льду обыграл "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0). У победителей голом отметился российский нападающий Владислав Наместников.
