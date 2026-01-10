Васильев назвал жалобы Украины насчет саночников сотрясанием воздуха

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что претензии украинской стороны к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации санного спорта (FIL) являются обычным сотрясанием воздуха, на которое уже не обращают внимания.

"И нам не стоит на них даже обижаться. Просто надо спокойно делать свое дело и достигать высоких результатов", - добавил собеседник агентства.