Рейтинг@Mail.ru
Васильев назвал жалобы Украины насчет саночников сотрясанием воздуха - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 10.01.2026 (обновлено: 17:58 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/mok-2067145052.html
Васильев назвал жалобы Украины насчет саночников сотрясанием воздуха
Васильев назвал жалобы Украины насчет саночников сотрясанием воздуха - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Васильев назвал жалобы Украины насчет саночников сотрясанием воздуха
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что претензии украинской стороны к Международному олимпийскому комитету (МОК) и... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T17:55:00+03:00
2026-01-10T17:58:00+03:00
спорт
украина
оберхоф
германия
дмитрий васильев
международный олимпийский комитет (мок)
международная федерация санного спорта (fil)
санный спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_0:243:3027:1946_1920x0_80_0_0_2466fc0b6a47662b7e7bca918b1d6b52.jpg
https://ria.ru/20260109/sani-2067022691.html
украина
оберхоф
германия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_15ce6562958f7880e51640539851b438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, украина, оберхоф, германия, дмитрий васильев, международный олимпийский комитет (мок), международная федерация санного спорта (fil), санный спорт
Спорт, Украина, Оберхоф, Германия, Дмитрий Васильев, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация санного спорта (FIL), Санный спорт
Васильев назвал жалобы Украины насчет саночников сотрясанием воздуха

Васильев: жалобы Украины к МОК на счет саночников из России ни на что не влияют

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Дмитрий Васильев . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что претензии украинской стороны к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации санного спорта (FIL) являются обычным сотрясанием воздуха, на которое уже не обращают внимания.
Украинское издание "Главком" ранее со ссылкой на слова анонимного спортсмена сообщило, что МОК велел FIL предоставить россиянам все необходимые исключения для квалификации на Олимпийские игры. В ноябре FIL допустила шестерых россиян к участию в отборе на Олимпиаду-2026. По данным источника, FIL пошла навстречу россиянам и позволила им принять участие в этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где они до 19 января получат возможность выполнить квалификационные критерии, в то время как, согласно правилам, они должны были сделать это до 12 января.
«
"Все эти сотрясания воздуха с украинской стороны неизбежны, но они ни на чем не отражаются. Украинские спортсмены и тренеры - это зачастую зависимые люди. И некоторые из них, может быть, и не хотели всего этого, но со стороны украинских чиновников от спорта идет давление такой силы, что им ничего не остается, кроме как играть по правилам, которые установлены на Украине", - сказал Васильев.
"И нам не стоит на них даже обижаться. Просто надо спокойно делать свое дело и достигать высоких результатов", - добавил собеседник агентства.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
На Украине обвинили МОК в нарушении правил отбора на ОИ в санях ради России
9 января, 17:24
 
СпортУкраинаОберхофГерманияДмитрий ВасильевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация санного спорта (FIL)Санный спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала