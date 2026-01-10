Васильев назвал жалобы Украины насчет саночников сотрясанием воздуха

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что претензии украинской стороны к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации санного спорта (FIL) являются обычным сотрясанием воздуха, на которое уже не обращают внимания.
Украинское издание "Главком" ранее со ссылкой на слова анонимного спортсмена сообщило, что МОК велел FIL предоставить россиянам все необходимые исключения для квалификации на Олимпийские игры. В ноябре FIL допустила шестерых россиян к участию в отборе на Олимпиаду-2026. По данным источника, FIL пошла навстречу россиянам и позволила им принять участие в этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где они до 19 января получат возможность выполнить квалификационные критерии, в то время как, согласно правилам, они должны были сделать это до 12 января.
"Все эти сотрясания воздуха с украинской стороны неизбежны, но они ни на чем не отражаются. Украинские спортсмены и тренеры - это зачастую зависимые люди. И некоторые из них, может быть, и не хотели всего этого, но со стороны украинских чиновников от спорта идет давление такой силы, что им ничего не остается, кроме как играть по правилам, которые установлены на Украине", - сказал Васильев.
"И нам не стоит на них даже обижаться. Просто надо спокойно делать свое дело и достигать высоких результатов", - добавил собеседник агентства.