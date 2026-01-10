https://ria.ru/20260110/marta-2067117807.html
Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию
Российская рапиристка Марта Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Гонконге. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Российская рапиристка Мартьянова выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Гонконге