Рейтинг@Mail.ru
Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 10.01.2026 (обновлено: 14:08 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/marta-2067117807.html
Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию
Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию
Российская рапиристка Марта Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Гонконге. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T14:04:00+03:00
2026-01-10T14:08:00+03:00
спорт
гонконг
марта мартьянова
ли кифер
кубок мира по фехтованию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744930922_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_550342568ebd2c023fe939dd65ecc962.jpg
https://ria.ru/20251223/rapiris-2064191767.html
гонконг
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744930922_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_16b57f48449599c26283be298c5ce7aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, гонконг, марта мартьянова, ли кифер, кубок мира по фехтованию
Спорт, Гонконг, Марта Мартьянова, Ли Кифер, Кубок мира по фехтованию
Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию

Российская рапиристка Мартьянова выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Гонконге

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМарта Мартьянова
Марта Мартьянова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Марта Мартьянова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российская рапиристка Марта Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Гонконге.
В полуфинале турнира Мартьянова со счетом 9:15 уступила будущей победительнице - американке Ли Кифер. Россиянка поделила третье место с француженкой Морган Патру. Серебро завоевала итальянка Франческа Палумбо, уступившая в финале Кифер (12:15).
Мартьяновой 27 лет. Она является олимпийской чемпионкой Игр в Токио и двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2017, 2018).
Рапиристы - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Баранников стал победителем Кубка России по фехтованию
23 декабря 2025, 21:02
 
СпортГонконгМарта МартьяноваЛи КиферКубок мира по фехтованию
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала