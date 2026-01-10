Касаткин поблагодарил Россию и всех причастных к его освобождению

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский баскетболист Даниил Касаткин заявил, что благодарен своей стране и всем людям, принимавшим участие в его освобождении из тюрьмы во Франции.

В четверг стало известно, что Касаткин был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Москву. ФСБ России сообщила, что спортсмена обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), который был помилован указом президента РФ.

« "Всем привет, это Даня Касаткин. Восьмого числа я вернулся домой и сейчас нахожусь со своими близкими, со своей невестой, со своими родителями. И даже не могу подобрать слов, насколько я счастлив. В первую очередь хочу сказать спасибо моей стране и всем людям, принимавшим участие в моем освобождении. Сказать спасибо моим невесте и родителям, которые проявили невероятный героизм и придавали мне очень, очень много сил в сложный период. Спасибо моим друзьям, которые также писали мне письма, оказывали поддержку. Все помогали, как только могли. Хотелось бы также выделить моего адвоката Фредерика Бело", - рассказал Касаткин в видео, опубликованном в Telegram-канале "Вести".

"Сейчас я пытаюсь вернуть свою жизнь, много хлопот и забот. Хочу как можно скорее вернуться в баскетбол. Но это очень приятные заботы, очень радостные, очень счастливые. Даже обычные регулярные вещи, мне кажутся самыми невероятными и счастливыми моментами сейчас. Я буду использовать эту возможность по максимуму, становиться только лучше и лучше. Хотелось бы еще раз сказать спасибо всем причастным к этому чуду", - добавил спортсмен.