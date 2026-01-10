Рейтинг@Mail.ru
Касаткин поблагодарил Россию и всех причастных к его освобождению
21:27 10.01.2026
Касаткин поблагодарил Россию и всех причастных к его освобождению
Касаткин поблагодарил Россию и всех причастных к его освобождению
Российский баскетболист Даниил Касаткин заявил, что благодарен своей стране и всем людям, принимавшим участие в его освобождении из тюрьмы во Франции. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026
даниил касаткин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Баскетбол, Даниил Касаткин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Касаткин поблагодарил Россию и всех причастных к его освобождению

Баскетболист Касаткин поблагодарил Россию и всех причастных к его освобождению

Экс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин
Экс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Единая лига ВТБ
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский баскетболист Даниил Касаткин заявил, что благодарен своей стране и всем людям, принимавшим участие в его освобождении из тюрьмы во Франции.
В четверг стало известно, что Касаткин был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Москву. ФСБ России сообщила, что спортсмена обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), который был помилован указом президента РФ.
Возвращение в Россию баскетболиста Касаткина, обменянного на француза Винатье - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
ФСБ показала кадры освобождения россиянина Касаткина и француза Винатье*
8 января, 17:22
8 января, 17:22
«
"Всем привет, это Даня Касаткин. Восьмого числа я вернулся домой и сейчас нахожусь со своими близкими, со своей невестой, со своими родителями. И даже не могу подобрать слов, насколько я счастлив. В первую очередь хочу сказать спасибо моей стране и всем людям, принимавшим участие в моем освобождении. Сказать спасибо моим невесте и родителям, которые проявили невероятный героизм и придавали мне очень, очень много сил в сложный период. Спасибо моим друзьям, которые также писали мне письма, оказывали поддержку. Все помогали, как только могли. Хотелось бы также выделить моего адвоката Фредерика Бело", - рассказал Касаткин в видео, опубликованном в Telegram-канале "Вести".
"Сейчас я пытаюсь вернуть свою жизнь, много хлопот и забот. Хочу как можно скорее вернуться в баскетбол. Но это очень приятные заботы, очень радостные, очень счастливые. Даже обычные регулярные вещи, мне кажутся самыми невероятными и счастливыми моментами сейчас. Я буду использовать эту возможность по максимуму, становиться только лучше и лучше. Хотелось бы еще раз сказать спасибо всем причастным к этому чуду", - добавил спортсмен.
Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревали Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества". Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен всегда заявлял о своей невиновности.
Баскетболист Даниил Касаткин, вернувшийся из Франции в Москву. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Касаткин на воле: как Россия вытащила баскетболиста из парижской тюрьмы
8 января, 19:50
8 января, 19:50
 
Баскетбол, Даниил Касаткин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
