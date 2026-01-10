Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил, где выступит Гуменник перед Олимпийскими играми - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:37 10.01.2026 (обновлено: 18:19 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/gumennik-2067130210.html
Источник сообщил, где выступит Гуменник перед Олимпийскими играми
Источник сообщил, где выступит Гуменник перед Олимпийскими играми - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Источник сообщил, где выступит Гуменник перед Олимпийскими играми
Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник подаст заявку на участие в Мемориале Грушмана, который пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 января,... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T15:37:00+03:00
2026-01-10T18:19:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056959889_0:64:3258:1897_1920x0_80_0_0_7ae763a950cfba1f1d29e52f77a806d7.jpg
https://ria.ru/20260110/figurka--2067128989.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056959889_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_2238da64158f64817dfc226581397d73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пётр гуменник, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Зимние Олимпийские игры 2026
Источник сообщил, где выступит Гуменник перед Олимпийскими играми

Гуменник выступит на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник подаст заявку на участие в Мемориале Грушмана, который пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 января, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По итогам чемпионата России президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал РИА Новости о планах организовать специальный турнир с участием сильнейших российских фигуристов для лучшей подготовки к Олимпиаде трехкратной чемпионки страны Аделии Петросян и Гуменника. Но, по сведениям источника РИА Новости, в сжатые сроки организовать подобные соревнования оказалось проблематично, поэтому свои предолимпийские старты российские участники Игр будут планировать в соответствии с утвержденным календарем.
«

"Гуменник будет заявляться на Мемориал Грушмана", - сообщил собеседник агентства, отметив, что первоначально участие в турнире не входило в планы фигуриста.

Участие в Мемориале Грушмана порекомендовала чемпиону страны Тамара Москвина. Турнир пройдет в академии фигурного катания имени Панина-Коломенкина в присутствии зрителей.
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Нового турнира для Петросян и Гуменника не будет, сообщил источник
Вчера, 15:31
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала