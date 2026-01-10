https://ria.ru/20260110/gumennik-2067130210.html
Источник сообщил, где выступит Гуменник перед Олимпийскими играми
Источник сообщил, где выступит Гуменник перед Олимпийскими играми
Источник сообщил, где выступит Гуменник перед Олимпийскими играми
Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник подаст заявку на участие в Мемориале Грушмана, который пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 января,
Гуменник выступит на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник подаст заявку на участие в Мемориале Грушмана, который пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 января, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По итогам чемпионата России президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал РИА Новости о планах организовать специальный турнир с участием сильнейших российских фигуристов для лучшей подготовки к Олимпиаде трехкратной чемпионки страны Аделии Петросян и Гуменника. Но, по сведениям источника РИА Новости, в сжатые сроки организовать подобные соревнования оказалось проблематично, поэтому свои предолимпийские старты российские участники Игр будут планировать в соответствии с утвержденным календарем.
"Гуменник будет заявляться на Мемориал Грушмана", - сообщил собеседник агентства, отметив, что первоначально участие в турнире не входило в планы фигуриста.
Участие в Мемориале Грушмана порекомендовала чемпиону страны Тамара Москвина. Турнир пройдет в академии фигурного катания имени Панина-Коломенкина в присутствии зрителей.