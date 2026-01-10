Источник сообщил, где выступит Гуменник перед Олимпийскими играми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник подаст заявку на участие в Мемориале Грушмана, который пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 января, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По итогам чемпионата России президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал РИА Новости о планах организовать специальный турнир с участием сильнейших российских фигуристов для лучшей подготовки к Олимпиаде трехкратной чемпионки страны Аделии Петросян и Гуменника. Но, по сведениям источника РИА Новости, в сжатые сроки организовать подобные соревнования оказалось проблематично, поэтому свои предолимпийские старты российские участники Игр будут планировать в соответствии с утвержденным календарем.