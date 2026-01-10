https://ria.ru/20260110/futbol-2067173112.html
ПАОК с Оздоевым одержал разгромную победу в матче чемпионата Греции
ПАОК одержал победу над "Панетоликосом" в матче 16-го тура чемпионата Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T22:35:00+03:00
2026-01-10T22:35:00+03:00
2026-01-10T22:50:00+03:00
футбол
спорт
греция
магомед оздоев
паок
федор чалов
греция
ПАОК обыграл "Панетоликос" в матче чемпионата Греции по футболу