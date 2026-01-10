https://ria.ru/20260110/futbol-2067158757.html
"Монако" с Головиным обыграл "Орлеан" в матче Кубка Франции
"Монако" с Головиным обыграл "Орлеан" в матче Кубка Франции - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Монако" с Головиным обыграл "Орлеан" в матче Кубка Франции
"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, победил "Орлеан" в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Монако" с Головиным обыграл "Орлеан" в матче Кубка Франции
