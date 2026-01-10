Рейтинг@Mail.ru
"Монако" с Головиным обыграл "Орлеан" в матче Кубка Франции - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
19:37 10.01.2026 (обновлено: 19:40 10.01.2026)
"Монако" с Головиным обыграл "Орлеан" в матче Кубка Франции
"Монако" с Головиным обыграл "Орлеан" в матче Кубка Франции
"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, победил "Орлеан" в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Монако" с Головиным обыграл "Орлеан" в матче Кубка Франции

"Монако" с Головиным в меньшинстве обыграл "Орлеан" в матче Кубка Франции

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, победил "Орлеан" в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий раунд турнира.
Встреча, которая прошла в субботу в Орлеане, завершилась в пользу гостей со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Фоларин Балоган (27-я минута) и Джордж Иленихена (88, 90+4). У команды из третьего по силе дивизиона чемпионата Франции отличился Фахд Эль Хумисти (90+6). Монегаски играли в меньшинстве с 43-й минуты после удаления Станиса Идумбо.
Кубок Франции
10 января 2026 • начало в 17:30
Завершен
Орлеан
1 : 3
Монако
90‎’‎ • Fahd El Khoumisti
27‎’‎ • Фоларин Балогун
88‎’‎ • Джордж Иленикена
90‎’‎ • Джордж Иленикена
Календарь Турнирная таблица История встреч
Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл полный матч, не отметившись результативными действиями.
Следующий соперник "Монако" станет известен в результате жеребьевки 13 января.
