Валиева, скорее всего, выступит на ЧР по прыжкам, сообщила Навка
Валиева, скорее всего, выступит на ЧР по прыжкам, сообщила Навка - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Валиева, скорее всего, выступит на ЧР по прыжкам, сообщила Навка
Фигуристка Камила Валиева с большой долей вероятности выступит на чемпионате России по прыжкам, сообщила РИА Новости основатель академии "Наши надежды"... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T18:33:00+03:00
2026-01-10T18:33:00+03:00
2026-01-10T18:42:00+03:00
фигурное катание
спорт
татьяна навка
камила валиева
