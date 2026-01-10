Рейтинг@Mail.ru
Валиева, скорее всего, выступит на ЧР по прыжкам, сообщила Навка
18:33 10.01.2026
Валиева, скорее всего, выступит на ЧР по прыжкам, сообщила Навка
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Фигуристка Камила Валиева с большой долей вероятности выступит на чемпионате России по прыжкам, сообщила РИА Новости основатель академии "Наши надежды" олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля на "Навка Арене" в Москве.
"Скорее всего, да", - ответила Навка на вопрос о том, выступит ли Валиева на прыжковом турнире.
Срок дисквалификации Валиевой за допинговое нарушение истек 25 декабря. Спортсменка тренируется под руководством Светланы Соколовской в школе Навки.
Бойкова и Козловский прибыли в Болонью для участия в шоу
Фигурное катаниеСпортТатьяна НавкаКамила Валиева
 
