Нового турнира для Петросян и Гуменника не будет, сообщил источник
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:31 10.01.2026 (обновлено: 15:32 10.01.2026)
Нового турнира для Петросян и Гуменника не будет, сообщил источник
Нового турнира для Петросян и Гуменника не будет, сообщил источник
спорт, россия, пекин, пётр гуменник, аделия петросян, антон сихарулидзе, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), международный олимпийский комитет (мок)
Фигурное катание, Спорт, Россия, Пекин, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Антон Сихарулидзе, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Международный олимпийский комитет (МОК)
Нового турнира для Петросян и Гуменника не будет, сообщил источник

ФФККР не будет организовывать турнир для подготовки Петросян и Гуменника к ОИ

© РИА НовостиПетр Гуменник и Аделия Петросян
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости
Петр Гуменник и Аделия Петросян. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказалась от идеи организации специального турнира для участников Олимпийских игр 2026 года Аделии Петросян и Петра Гуменника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По итогам чемпионата России президент ФФККР Антон Сихарулидзе рассказал РИА Новости о планах организовать специальный турнир с участием сильнейших российских фигуристов для лучшей подготовки к Олимпиаде трехкратной чемпионки страны Петросян и чемпиона России Гуменника. По сведениям источника, в сжатые сроки организовать подобные соревнования оказалось проблематично, и свои предолимпийские старты российские участники Игр будут планировать в соответствии с утвержденным календарем.
Петросян и Гуменник в сентябре успешно прошли квалификационный отбор на турнире в Пекине. Международный олимпийский комитет (МОК) направил фигуристам официальное приглашение выступить на Олимпиаде, российские спортсмены его приняли.
Тутберидзе бьет тревогу? Тренер честно обозначила проблемы Петросян
Фигурное катаниеСпортРоссияПекинПётр ГуменникАделия ПетросянАнтон СихарулидзеФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
