https://ria.ru/20260110/figurka--2067128989.html
Нового турнира для Петросян и Гуменника не будет, сообщил источник
Нового турнира для Петросян и Гуменника не будет, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Нового турнира для Петросян и Гуменника не будет, сообщил источник
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказалась от идеи организации специального турнира для участников Олимпийских игр 2026 года Аделии... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T15:31:00+03:00
2026-01-10T15:31:00+03:00
2026-01-10T15:32:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
пекин
пётр гуменник
аделия петросян
антон сихарулидзе
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016877882_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_7799bc4c57329e1d2649e97fddabed1c.jpg
https://ria.ru/20251226/tutberidze-petrosyan-2064829093.html
россия
пекин
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016877882_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_e42280b716c4cd4fbae53aed77b9669f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, пекин, пётр гуменник, аделия петросян, антон сихарулидзе, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), международный олимпийский комитет (мок)
Фигурное катание, Спорт, Россия, Пекин, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Антон Сихарулидзе, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Международный олимпийский комитет (МОК)
Нового турнира для Петросян и Гуменника не будет, сообщил источник
ФФККР не будет организовывать турнир для подготовки Петросян и Гуменника к ОИ