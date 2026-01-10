Нового турнира для Петросян и Гуменника не будет, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказалась от идеи организации специального турнира для участников Олимпийских игр 2026 года Аделии Петросян и Петра Гуменника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.