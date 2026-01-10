https://ria.ru/20260110/devis-2067105328.html
Дэвис пропустит около 6 недель из-за травмы руки, пишут СМИ
Дэвис пропустит около 6 недель из-за травмы руки, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Дэвис пропустит около 6 недель из-за травмы руки, пишут СМИ
Американский баскетболист "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис получил повреждение связок левой руки и может перенести операцию, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Баскетболист "Далласа" Дэвис получил травму связок руки и пропустит шесть недель