Рейтинг@Mail.ru
Дэвис пропустит около 6 недель из-за травмы руки, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
12:27 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/devis-2067105328.html
Дэвис пропустит около 6 недель из-за травмы руки, пишут СМИ
Дэвис пропустит около 6 недель из-за травмы руки, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Дэвис пропустит около 6 недель из-за травмы руки, пишут СМИ
Американский баскетболист "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис получил повреждение связок левой руки и может перенести операцию, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T12:27:00+03:00
2026-01-10T12:27:00+03:00
баскетбол
энтони дэвис
нба
даллас мэверикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067105190_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_911531f01162003f56e93c6453f3404b.jpg
https://ria.ru/20260110/sudja-2067093577.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067105190_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_f563733f265f3b939253d394ac1d006b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
энтони дэвис, нба, даллас мэверикс
Баскетбол, Энтони Дэвис, НБА, Даллас Мэверикс
Дэвис пропустит около 6 недель из-за травмы руки, пишут СМИ

Баскетболист "Далласа" Дэвис получил травму связок руки и пропустит шесть недель

© Getty Images / Chris GardnerЭнтони Дэвис
Энтони Дэвис - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Getty Images / Chris Gardner
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американский баскетболист "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис получил повреждение связок левой руки и может перенести операцию, сообщает ESPN.
Баскетболист получил травму в матче против "Юты Джаз" (114:116), который прошел в ночь на 9 января, во время единоборства с Лаури Маркканеном.
НБА
09 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
Юта
116 : 114
Даллас
Календарь Турнирная таблица История встреч
По информации издания, Дэвис пройдет дополнительное обследование, чтобы определить, нужна ли ему операция. Если будет принято решение о безоперационном методе лечения, он пропустит как минимум шесть недель.
Дэвису 32 года. Форвард является чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". В текущем сезоне он сыграл за "Даллас" 20 матчей, набирая в среднем 20,4 очка, делая 11,1 подбора и 2,8 передачи.
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Арбитр НБА получил травму ноги во время матча
Вчера, 10:39
 
БаскетболЭнтони ДэвисНБАДаллас Мэверикс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала