Джакомель с шестью промахами выиграл пасьют на этапе Кубка мира
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
