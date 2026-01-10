Рейтинг@Mail.ru
Джакомель с шестью промахами выиграл пасьют на этапе Кубка мира
Биатлон
 
14:47 10.01.2026
Джакомель с шестью промахами выиграл пасьют на этапе Кубка мира
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
оберхоф
Томмазо Джакомель во время четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе
Томмазо Джакомель во время четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Getty Images / picture alliance/Hendrik Schmidt
Томмазо Джакомель во время четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Джакомель преодолел дистанцию 12,5 км за 37 минут 15,4 секунды, допустив шесть промахов на четырех огневых рубежах. Второе место занял норвежец Мартин Ульдал (отставание 4,5 секунды; 4 промаха), третьим стал швед Себастьян Самуэльссон (+8,8; 6).
Ни один из финишировавших спортсменов не прошел гонку без промахов.
Этап в Оберхофе завершится 11 января. Позднее в субботу пройдет женская эстафета 4 по 6 км.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
8 января, 17:35
 
Биатлон
 
