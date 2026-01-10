Рейтинг@Mail.ru
Бажин и Шевченко выиграли в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону
Биатлон
 
10.01.2026
Бажин и Шевченко выиграли в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону
Бажин и Шевченко выиграли в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Бажин и Шевченко выиграли в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону
Биатлонисты Кирилл Бажин и Наталия Шевченко завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) на чемпионате России в Ижевске. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
россия
ижевск
свердловская область
анастасия зырянова
московская область (подмосковье)
виктория сливко
биатлон
россия
ижевск
свердловская область
московская область (подмосковье)
россия, ижевск, свердловская область, анастасия зырянова, московская область (подмосковье), виктория сливко
Россия, Ижевск, Свердловская область, Анастасия Зырянова, Московская область (Подмосковье), Виктория Сливко, Биатлон
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Биатлонисты Кирилл Бажин и Наталия Шевченко завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) на чемпионате России в Ижевске.
Бажин и Шевченко, представляющие команду Свердловская область - 1, пробежали дистанцию за 35 минут 22,1 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второе место заняли представляющие команду Московская область - 2 Анастасия Зырянова и Рустам Каюмов (отставание - 4,9 секунды, 4 доппатрона), третьими стали Виктория Сливко и Михаил Бурундуков, выступающие за команду Тюменская область - 1 (+25,5, 8 доппатронов).
В воскресенье в рамках чемпионата России по биатлону в Ижевске пройдут мужской и женский масс-старты.
Биатлон
 
