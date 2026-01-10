https://ria.ru/20260110/bazhin-2067098683.html
Бажин и Шевченко выиграли в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону
Бажин и Шевченко выиграли в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Бажин и Шевченко выиграли в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону
Биатлонисты Кирилл Бажин и Наталия Шевченко завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) на чемпионате России в Ижевске. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T11:29:00+03:00
2026-01-10T11:29:00+03:00
2026-01-10T11:30:00+03:00
россия
ижевск
свердловская область
анастасия зырянова
московская область (подмосковье)
виктория сливко
биатлон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860938293_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_0b28c1ee3a28421e6eb2c13796ca8202.jpg
https://ria.ru/20250319/sidorov-2005915975.html
россия
ижевск
свердловская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860938293_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d9776fc382181ba61420f6af49bf269a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ижевск, свердловская область, анастасия зырянова, московская область (подмосковье), виктория сливко
Россия, Ижевск, Свердловская область, Анастасия Зырянова, Московская область (Подмосковье), Виктория Сливко, Биатлон
Бажин и Шевченко выиграли в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону
Биатлонисты Бажин и Шевченко выиграли смешанную эстафету на чемпионате России