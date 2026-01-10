Рейтинг@Mail.ru
"Кливленд" обыграл "Миннесоту" в матче НБА
Баскетбол
 
23:42 10.01.2026 (обновлено: 23:43 10.01.2026)
"Кливленд" обыграл "Миннесоту" в матче НБА
"Кливленд" обыграл "Миннесоту" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
"Кливленд" обыграл "Миннесоту" в матче НБА
"Кливленд Кавальерс" одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 10.01.2026
баскетбол
спорт
кливленд
донован митчелл
наз рид
кливленд кавальерс
джарретт аллен
юта джаз
кливленд
спорт, кливленд, донован митчелл, наз рид, кливленд кавальерс, джарретт аллен, юта джаз, сан-антонио спёрс
Баскетбол, Спорт, Кливленд, Донован Митчелл, Наз Рид, Кливленд Кавальерс, Джарретт Аллен, Юта Джаз, Сан-Антонио Спёрс
"Кливленд" обыграл "Миннесоту" в матче НБА

Дабл-дабл Аллена помог "Кливленду" обыграть "Миннесоту" в матче НБА

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Кливленд Кавальерс" одержал победу над "Миннесотой Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Кливленде завершилась со счетом 146:134 (29:33, 34:32, 36:26, 47:43) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кливленда" Донован Митчелл, который набрал 28 очков. Его одноклубник Джарретт Аллен оформил дабл-дабл (16 очков + 11 подборов). У "Миннесоты" больше всех очков набрали Энтони Эдвардс и Наз Рид (по 25).
"Кливленд" (22 победы, 18 поражений) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Миннесота" (25-14) располагается на третьей строчке на Западе.
В следующем матче "Кливленд" 13 января примет "Юту Джаз", днем ранее "Миннесота" дома сыграет с "Сан-Антонио Спёрс".
БаскетболСпортКливлендДонован МитчеллНаз РидКливленд КавальерсДжарретт АлленЮта ДжазСан-Антонио Спёрс
 
