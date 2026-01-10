Рейтинг@Mail.ru
Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:05 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/aleksich-2067102426.html
Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо"
Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо"
Серб Горан Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T12:05:00+03:00
2026-01-10T12:05:00+03:00
футбол
динамо (махачкала)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114372/51/1143725161_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_5f98e60c9f1fbd9f0b72569add8da0ca.jpg
https://ria.ru/20260110/futbolist-2067094796.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114372/51/1143725161_9:0:500:368_1920x0_80_0_0_bd787eb4200750eca8db1f0910cf93bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
динамо (махачкала), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Динамо (Махачкала), Российская премьер-лига (РПЛ)
Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо"

Горан Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо"

© Фото : Страница "ВКонтакте" ФК "Тюмень"Главный тренер клуба ФНЛ "Тюмень" Горан Алексич
Главный тренер клуба ФНЛ Тюмень Горан Алексич - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Фото : Страница "ВКонтакте" ФК "Тюмень"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Серб Горан Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Алексич возглавлял "Динамо" с января 2022 года до лета 2023 года. Под его руководством команда выиграла турнир второго дивизиона. В мае 2025 года специалист вернулся в клуб в штаб Хасанби Биджиева. В декабре Биджиев подал в отставку с поста главного тренера "Динамо".
«
"Клуб выражает глубокую признательность Горану за большой вклад в развитие команды и ее результаты и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.
Алексичу 55 лет. На протяжении карьеры он работал в тренерских штабах сербского клуба "Чукарички", пермского "Амкара" и китайского "Чанчунь Ятай". С сентября 2018 по сентябрь 2019 года специалист возглавлял "Тюмень".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Французский футболист погиб при попытке сделать селфи у водопада в Таиланде
Вчера, 11:05
 
ФутболДинамо (Махачкала)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала