https://ria.ru/20260110/aleksich-2067102426.html
Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо"
Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо"
Серб Горан Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T12:05:00+03:00
2026-01-10T12:05:00+03:00
2026-01-10T12:05:00+03:00
футбол
динамо (махачкала)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114372/51/1143725161_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_5f98e60c9f1fbd9f0b72569add8da0ca.jpg
https://ria.ru/20260110/futbolist-2067094796.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114372/51/1143725161_9:0:500:368_1920x0_80_0_0_bd787eb4200750eca8db1f0910cf93bc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамо (махачкала), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Динамо (Махачкала), Российская премьер-лига (РПЛ)
Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо"
Горан Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Серб Горан Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Алексич возглавлял "Динамо" с января 2022 года до лета 2023 года. Под его руководством команда выиграла турнир второго дивизиона. В мае 2025 года специалист вернулся в клуб в штаб Хасанби Биджиева. В декабре Биджиев подал в отставку с поста главного тренера "Динамо".
«
"Клуб выражает глубокую признательность Горану за большой вклад в развитие команды и ее результаты и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.
Алексичу 55 лет. На протяжении карьеры он работал в тренерских штабах сербского клуба "Чукарички", пермского "Амкара" и китайского "Чанчунь Ятай". С сентября 2018 по сентябрь 2019 года специалист возглавлял "Тюмень".