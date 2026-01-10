Алексич покинул пост старшего тренера махачкалинского "Динамо"

Алексич возглавлял "Динамо" с января 2022 года до лета 2023 года. Под его руководством команда выиграла турнир второго дивизиона. В мае 2025 года специалист вернулся в клуб в штаб Хасанби Биджиева. В декабре Биджиев подал в отставку с поста главного тренера "Динамо".