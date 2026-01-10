https://ria.ru/20260110/afrika-2067166853.html
Осимхен вывел Нигерию в полуфинал Кубка африканских наций
Осимхен вывел Нигерию в полуфинал Кубка африканских наций - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Осимхен вывел Нигерию в полуфинал Кубка африканских наций
Сборная Нигерии по футболу одержала победу над национальной командой Алжира в четвертьфинале Кубка африканских наций, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T21:03:00+03:00
2026-01-10T21:03:00+03:00
2026-01-10T21:04:00+03:00
футбол
спорт
нигерия
марокко
виктор осимхен
кубок африканских наций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970620524_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_7a7977f3145f8242af95a5ab507105f7.jpg
https://ria.ru/20260101/gabon-2065983321.html
нигерия
марокко
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970620524_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_179d5e5f18ae13e5401f11fa00b123b6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, нигерия, марокко, виктор осимхен, кубок африканских наций
Футбол, Спорт, Нигерия, Марокко, Виктор Осимхен, Кубок африканских наций
Осимхен вывел Нигерию в полуфинал Кубка африканских наций
Нигерия победила Алжир и прошла в полуфинал Кубка африканских наций