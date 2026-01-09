Журова ответила, стоит ли отнимать у США ЧМ из-за агрессии против Венесуэлы

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Отбирать у США право на проведение в 2026 году чемпионата мира по футболу из-за военных действий против Венесуэлы вряд ли стоит, поскольку надо разделять спорт и политику, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
«
"Я считаю, что спортсмены здесь ни при чем и не надо вмешивать в это дело политику. И если командам всех стран дадут визы и они приедут на чемпионат мира, то я не считаю, что в таком случае надо отбирать у США эти соревнования. И я бы не трогала спортсменов, потому что политики должны разбираться с политиками, а спортсмены должны соревноваться. И если к ним должны применяться какие-то санкции по линии ООН, то это точно не должны быть спортивные санкции. Но такое отношение должно быть и к нам, чтобы мы могли участвовать в турнирах со своим флагом и гимном", - сказала Журова.
"Они-то считают, что у них прошла одномоментная операция и они ничего такого не сделали. Только захватили президента Венесуэлы Мадуро, в США не считают это какой-то серьезной войной. И они не считают себя виноватыми, а наоборот, полагают, что спасают от чего-то весь мир", - добавила собеседница агентства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.