"Зачем смотреть Игры, на которых нас нет?" Журова высказалась о показе ОИ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что сложно считать разумным показ в России на телеканалах за серьезные средства тех соревнований зимних Олимпийских игр 2026 года, в которых не участвуют отечественные спортсмены.
Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.
"В моем понимании - зачем смотреть большому количеству людей те соревнования, на которых нет нас? И, например, у нас в стране, на мой взгляд, не так много людей, которым будет интересен финальный матч Олимпиады между сборными США и Канады. Особенно если на Играх нет нашей команды. И если в Олимпийских играх не участвуют наши спортсмены, то мы не должны восхищаться победами других и платить за трансляции большие деньги", - сказала Журова.
"Но если там будут выступать наши фигуристы, то я бы с удовольствием посмотрела эти соревнования. Потому что Аделия Петросян и Петр Гуменник будут, по большому счету, противостоять всему мировому фигурному катанию. И судьям в том числе. Наши люди это, наверное, хотят посмотреть, и я бы выступила за то, чтобы эти соревнования показать. Как и те дисциплины, в которых будут участвовать наши лыжники. Особенно если они выиграют у норвежцев. А специалисты по различным видам спорта найдут возможность посмотреть любые соревнования", - добавила собеседница агентства.
