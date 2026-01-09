Рейтинг@Mail.ru
"Зачем смотреть Игры, на которых нас нет?" Журова высказалась о показе ОИ - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/zhurova-2066994047.html
"Зачем смотреть Игры, на которых нас нет?" Журова высказалась о показе ОИ
"Зачем смотреть Игры, на которых нас нет?" Журова высказалась о показе ОИ - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Зачем смотреть Игры, на которых нас нет?" Журова высказалась о показе ОИ
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что сложно считать разумным показ в России на телеканалах за... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T13:24:00+03:00
2026-01-09T13:24:00+03:00
светлана журова
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_e66829b10b9e7a1b1a57c668a7c2e143.jpg
https://ria.ru/20260109/fetisov-2066979276.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_fb3f7deab1408ecc584afe18ab17abb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
светлана журова, зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Светлана Журова, Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
"Зачем смотреть Игры, на которых нас нет?" Журова высказалась о показе ОИ

Журова: если на ОИ нет наших, то мы не должны за деньги радоваться чужим успехам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что сложно считать разумным показ в России на телеканалах за серьезные средства тех соревнований зимних Олимпийских игр 2026 года, в которых не участвуют отечественные спортсмены.
Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.
«
"В моем понимании - зачем смотреть большому количеству людей те соревнования, на которых нет нас? И, например, у нас в стране, на мой взгляд, не так много людей, которым будет интересен финальный матч Олимпиады между сборными США и Канады. Особенно если на Играх нет нашей команды. И если в Олимпийских играх не участвуют наши спортсмены, то мы не должны восхищаться победами других и платить за трансляции большие деньги", - сказала Журова.
"Но если там будут выступать наши фигуристы, то я бы с удовольствием посмотрела эти соревнования. Потому что Аделия Петросян и Петр Гуменник будут, по большому счету, противостоять всему мировому фигурному катанию. И судьям в том числе. Наши люди это, наверное, хотят посмотреть, и я бы выступила за то, чтобы эти соревнования показать. Как и те дисциплины, в которых будут участвовать наши лыжники. Особенно если они выиграют у норвежцев. А специалисты по различным видам спорта найдут возможность посмотреть любые соревнования", - добавила собеседница агентства.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026
Вчера, 11:28
 
Светлана ЖуроваЗимние Олимпийские игры 2026Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Пегула
    36
    67
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Боржеш
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    63
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    К. Майхшак
    666
    732
  • Теннис
    Завершен
    Ц. Шан
    А. Бублик
    16
    67
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Лада
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Шанхайские Драконы
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Боруссия Д
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Реал Сосьедад
    1
    2
  • Хоккей
    10.01 04:00
    Чикаго
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала